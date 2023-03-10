الإمارات ترسل طائرة تحمل 14 طنا من المساعدات للمتضررين في أوكرانيا

أرسلت دولة الإمارات، اليوم الجمعة، طائرة تحمل على متنها 14 طناً من المساعدات الإغاثية لمساعدة المتضررين في أوكرانيا؛ لمواجهة ظروف الشتاء القاسي، وذلك ضمن الدعم الإغاثي المستمر من دولة الإمارات للمساهمة في التخفيف من حدة التداعيات الإنسانية التي تواجه الأوكرانيين نتيجة الأزمة الحالية.

«وام»: شحنة المساعدات تشمل بطانيات ومستلزمات شخصية

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، أن شحنة المساعدات الحالية، التي تشمل بطانيات ومستلزمات شخصية ومصابيح إضاءة، سترسل إلى العاصمة البولندية وارسو؛ ليجري نقلها بعد ذلك إلى داخل الأراضي الأوكرانية.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ بداية الأزمة، قدمت دولة الإمارات إمدادات إغاثية عاجلة للمتضررين من الأزمة في أوكرانيا، ففي أكتوبر من العام الماضي، جرى الإعلان عن تقديم 100 مليون دولار أمريكي إلى المدنيين الأوكرانيين، كما دشنت دولة الإمارات جسرا جويا تضمن إرسال 11 طائرة تحمل نحو 550 طناً من الإمدادات الإغاثية والمواد الغذائية الأساسية والطبية و2520 مولداً كهربائياً و6 سيارات إسعاف، منها طائرتان من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بدبي، إلى المدنيين داخل أوكرانيا، فضلا عن تسييرها طائرات تحمل إمدادات إغاثية للاجئين الأوكرانيين في دول الجوار مثل بولندا ومولدوفا وبلغاريا.