كشف ملابسات واقعة الاستيلاء على سيارة مُحملة بالدواجن في الشرقية

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبو حماد بمديرية أمن الشرقية من تاجر دواجن، وسائق يقيمان بدائرة المركز بأنه أثناء سيرهما بسيارة ربع نقل مُحملة بالدواجن، بأحد الطرق بدائرة المركز فوجئا بعدد 3 أشخاص يستقلون سيارة ربع نقل وبحوزة أحدهم بندقية خرطوش، واعترضوا طريقهما واستولوا على السيارة خاصتهما بحمولتها وهاتفيهما المحمول ولاذوا بالهرب.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص لهم معلومات جنائية يقيمون بمحافظتي القاهرة والقليوبية.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع مديريتي أمن القليوبية والقاهرة تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأضافوا بقيامهم بالتصرف في حمولة السيارة بالبيع لعميليهما سيئ النية تاجري دواجن يقيمان بمحافظتي القاهرة والقليوبية، مقابل مبلغ مالي وأمكن ضبط الأخيرين، كما تم بإرشاد المتهمين ضبط مبلغ مالي والأسلحة والسيارة المستخدمة في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.