ضبط مسجلي خطر بتهمة غسيل 20 مليون جنيه من حصيلة سرقة المواد البترولية

أعلنت وزارة الداخلية ضبط شخصين متهمين بغسل 20 مليون جنيه متحصلة من نشاط إجرامي في مجال سرقة المواد البترولية.

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي فس مجال سرقة المواد البترولية المارة عبر خطوط الأنابيب الأرضية التابعة لشركات البترول.

وتمكن المتهمان من الاستيلاء على كميات كبيرة من المواد البترولية وإعادة بيعها بالسوق السوداء، ما مكنهما من تكوين ثروة مالية كبيرة جراء ارتكابهما لذلك النشاط، ومحاولتهما غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركاتوشراء السيارات والدراجات النارية وإجراء معاملات مالية، وكذا إيداعهما بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة..

وقُدرت أعمال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ 20 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.