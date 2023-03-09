السجن المؤبد للمتهم بقتل شاب تصدى له أثناء محاولته سرقة عقار بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة متهم قتل شابا بثلاث طعنات نافذة، بعدما تصدى له أثناء محاولته سرقة شقة داخل عقار تسكن فيه شقيقته.

مدير أمن الشرقية يتلقى بلاغا بمقتل شاب تصدى للص

تلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو حماد، يفيد تلقي المركز إشارة من مستشفى أبو حماد المركزي، باستقبال محمد وائل السيد إبراهيم، مقيم في منشية الشيخ ناصر بمدينة أبو حماد جثة هامدة، إثر إصابته بثلاث طعنات نافذة.

المجني عليه حاول التصدي للص

وعلى الفور انتقلت قوة من ضباط مباحث مركز أبو حماد لإجراء التحقيقات والفحوصات، وتبين أن لصا تسلل إلى عقار تسكن فيه شقيقة المجني عليه، فيما توجه المجني عليه إلى العقار للاطمئنان على شقيقته وعندما شاهد اللص تصدى له فيما اعتدى عليه اللص بسلاح أبيض، وسدد له 3 طعنات نافذة بأنحاء جسده ما أدى لوفاته متأثرا بإصابته.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات وأحالت المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.