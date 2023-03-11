ضبط 8.5 طن زيت وأرز مجهول المصدر في حملات تموينية بالمنوفية

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، تقريراً عن جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في شن حملاتها المكبرة على المنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية.

حملات مكثفة على الأسواق والمحال التجارية

وأشار محافظ المنوفية إلى أن الحملات أسفرت عن تحرير 191 محضرا تموينيا متنوعا بين 72 مخالفة مخابز و119 مخالفة أسواق بنطاق المحافظة، لافتاً إلى أنه تم ضبط 8 أطنان زيوت طعام بدون مستندات دالة على مصدرها وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، فضلا عن التحفظ على نصف طن أرز مجهول المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار بهدف التربح، كما تم تحرير محاضر جنح بالوقائع أرقام 3842 و4760 و1851 بمراكز شبين الكوم والباجور ومنوف، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين تحقيقا للصالح العام.

متابعة رؤساء المراكز والمدن المشاركة في الحملات

يأتي ذلك في ضوء جهود الدولة المكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق والحفاظ على استقرار توافر السلع الغذائية والأساسية وضبط الأسعار حفاظاً على حقوق المواطنين.

ويواصل رؤساء الوحدات المحلية، بالتعاون التام مع الإدارات التموينية، مرورهم الميداني على المنشآت التموينية والمخابز وسلاسل السوبر ماركت ومحلات بيع الجملة والتجزئة للتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.