والدة حسن شاكوش تكشف سبب تقبيله لقدمها.. وتؤكد: فرحتي كبيرة

كشفت والدة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش سبب تقبيله لقدمها في الصورة التي نشرها الأخير عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، وحازت على تفاعل كبير من رواد «سوشيال ميديا».

وقالت والدة شاكوش لـ«الوطن» إن ابنها يحبها كثيراً وهناك علاقة خاصة تجمعهما معاً، مضيفة أنها تعيش أسعد لحظات حياتها بعد دخول نجلها لققص الزوجية «ربنا يسعده هو وعروسته ويهدي سرهم».

وتابعت: «حفل زفاف حسن كانت ليلة من ليالي العمر، كنت طايرة من الفرحة بعد أن رأيت السعادة على وجه ابني وعروسته، والحمد لله إنهم مبسوطين وربنا يسعد أيامهم».

تفاصيل حفل زفاف حسن شاكوش

وأقيم حفل زفاف حسن شاكوش، مساء أمس الجمعة، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني، أبرزهم تامر حسني، رامي صبري، مصطفى قمر، حمو بيكا، عمر كمال، رضا البحراوي، ماجد المصري، وفاء عامر، راندا البحيري، أحمد شيبة وآخرين.

حسن شاكوش يفتتح فرحه بإحدى أغنياته

وانطلق حفل زفاف حسن شاكوش بتقديم الأخير إحدى أغنياته رفقة فرقة استعراضية، وبعدها استقبل عروسته التي اعتلت المسرح رفقة والدها، ليدخل الثنائي في وصلة رقص وسط فرحة كبيرة من المعازيم.