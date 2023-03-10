كواليس إضاءة حفل زفاف حسن شاكوش وزوجته: استغرق تجهيزها أسبوعا

يحتفل المطرب الشعبي حسن شاكوش وزوجته بزفافهما في أحد الفنادق الكبرى المطلة على النيل بالقاهرة، بحضور نخبة كبيرة من نجوم الفن أولهم عمر كمال وحمو بيكا، ويشدو فى الحفل نخبة من النجوم أبرزهم تامر حسني ورامي صبري وحكيم في حفل كبير تحضره أسرة العروسين ورجال الإعلام.

حسن شاكوش وزوجته يحتفلان بزفافهما بفندق بالقاهرة

وأعد إضاءة حفل زفاف حسن شاكوش وزوجته المهندس العالمي طارق صبري وتولى مسؤولية الألعاب النارية في الحفل الفنان أحمد عصام.

حسن شاكوش وزوجته يسجدان شكرًا لله

وكشف طارق صبري أن الاستعداد لحفل الزفاف استغرق نحو أسبوع متواصل للظهور بهذا الشكل الأسطوري الذي ظهر به، معبرًا عن سعادته بالإشادات الكبيرة التي نالها من كل الحضور بعد حفل الزفاف الأشهر في مصر للفنان ومصمم الألعاب النارية أحمد عصام، والذي قدم خلاله إضاءة مميزة.

وكان حسن شاكوش احتفل بخطوبته يوم 27 من شهر يناير الماضي في جو عائلي اقتصر على الأهل والأقارب والأصدقاء المقربين.

يذكر أن الفنان حسن شاكوش سجد هو وزوجته خلال حفل الزفاف شاكرين الله عز وجل على أن جمعهما معًا.