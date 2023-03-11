سر غضب حمو بيكا في حفل زفاف حسن شاكوش.. والعريس للمعازيم: «انزلوا تحت»

حالة من الغضب انتابت مؤدي المهرجانات حسن شاكوش أثناء حفل زفافه، أمس الجمعة، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وذلك بسبب تدافع المعازيم على المسرح بأعداد كبيرة.

وطالب شاكوش المعازيم بالنزول من المسرح عبر «الميكروفون» قائلاً: لو سمحتم ننزل من على المسرح، النجم تامر حسني مش عارف يشتغل، وياريت النجوم الموجودة تنزل كمان، كل واحد وله وقته.

واستجاب المعازيم لرغبة حسن شاكوش ونزلوا إلى المكان المخصص لوقوفهم، واستكمل تامر حسني فقرته الغنائية التي قدم خلالها باقة من أبرز أغنياته، منها «أنا ولا عارف، حب بيخلص بدري، أنت اختيار» وغيرها من الأغنيات التي تفاعل معها الحضور بشكل كبير.

حمو بيكا للمعازيم: انتوا مش بتصقفوا ليه؟

ولم يتمالك مؤدي المهرجانات حمو بيكا أعصابه أثناء تقديمه لفقرته الغنائية على المسرح، إذ تفاجأ بعدم تفاعل المعازيم معه بالشكل الذي يُرضيه، فطالب فرقته بوقف المزيكا وتحدث للمعازيم قائلاً: «هو في ايه يا جماعة؟ ما تصقفوا شوية».

أبرز الحضور الفني في حفل زفاف حسن شاكوش

وشهد حفل زفاف حسن شاكوش حضور عدد من نجوم الفن، أبرزهم مصطفى قمر، ووفاء عامر، وماجد المصري، ومحمد نور، ورامي صبري، ورضا البحراوي، وعمر كمال وآخرين.