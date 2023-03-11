حبس 4 أشخاص بتهمة تكوين تشكيل عصابي والاتجار في المخدرات ببورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار جودت ميخائيل، اليوم، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن 15 و10 و6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، وذلك لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي للاتجار في المخدرات وحيازة الأسلحة النارية والبيضاء.

وكانت محكمة بورسعيد الجنائية قد عقدت اليوم برئاسة المستشار جودت ميخائيل وعضوية كلا من المستشارين تامر محمد رياض وعمر أحمد فتحي وأحمد محمد الجمل، وسكرتارية طارق عكاشة، للنظر في القضية، وقررت حبس «إيهاب ن م»، و«أشرف ف ف»، 15 سنة، وتغريمهما 100 ألف جنيه، و«بلال ع غ»، 10 سنوات، و«محمد ع م»، 6 سنوات.

المتهمون كونوا تشكيلا عصابيا

وتعود أحداث الواقعة إلى 19 نوفمبر الماضي بدائرة قسم الزهور، حيث قام المتهمون بتكوين تشكيل عصابي بغرض الاتجار في المواد المخدرة وحيازة جوهر مخدرة الحشيش بقصد الاتجار فيه، وعند التصدي لهم قاوموا السلطات.

وتبين من شهادة المقدم أحمد عبد الناصر والنقيب محمود سكين، أنه عندما صدر أمر بضبط المتهمين الأول والثاني وكان برفقتهما المتهمان الآخران وامتنعوا وأشهروا في وجههما أسلحة نارية عبارة عن بندقية آلية ومسدس وذخيرة تستخدم للسلاح الناري، وسلاح أبيض عبارة عن سكين، كما أحرزوا مادة مخدرة، للحيلولة دون ضبط المتهمين الأول والثاني.

وبالتفتيش عثر بحوزة المتهم الأول على سلاح ناري بندقية آلية وذخيرة بعدد 10 طلقات وقطعة لجوهر الحشيش المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبحوزة المتهم الثاني سلاح ناري مسدس وذخيره بعدد 6 طلقات وكمية من نبات الحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول، وعثر بحوزة المتهم الثالث على سلاح ناري مسدس وذخيرة بعدد 5 طلقات، وعدد 60 قرصا لعقار الكلونازينام المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول، وعثر بحوزة المتهم الرابع على سلاح أبيض سكين وكمية لنبات الحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهتهم أقروا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص في الاتجار في المواد المخدرة المضبوطة، والمبالغ المالية من حصيلتها، والهواتف المحمولة والسيارة المضبوطة لترويجها.

تقرير المعمل الكيماوي

وثبت من تقرير المعمل الكيميائي المضبوطات والأجزاء النباتية المضبوطة لنبات الحشيش المدرجين بالجدول الأول من قانون المخدرات والـ60 قرصا لعقار الكولونازينام المخدرم المدرج الجدول الثالث من قانون المخدرات، كما ثبت بتقرير قسم الأدلة الجنائية أن المضبوطات لأسلحة نارية كاملة الأجزاء وسليمة وصالحة للاستعمال.