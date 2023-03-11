تجديد حبس 3 متهمين بسرقة المساكن في مدينة بدر 15 يوما على ذمة التحقيقات

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس تشكيل عصابي مكون من 3 أفراد تخصصوا في سرقة المساكن والعقارات تحت الإنشاء، 15 يوما على ذمة التحقيقات وطلبت النيابة سرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

سرقة محتويات إحدى الشقق

تعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تلقاه قسم شرطة بدر بقيام 3 أشخاص لهم معلومات جنائية بسرقة محتويات إحدى الشقق، وتبين تكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص في سرقة المساكن والعقارات تحت الإنشاء بأسلوب «كسر الباب» وأقروا بارتكاب 6 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم المسروقات المستولى عليها، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة وتحرر محضرا بها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

العقوبة المنتظرة للمتهمين

وأوضح المحامي سمير عبد العظيم، الخبير القانوني، أن قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقا لنص المادة 313 كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأكد «عبد العظيم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن نص المادة 320 من قانون العقوبات تنص على: «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».