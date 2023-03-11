حبس تشكيلين عصابيين تخصصا في سرقة الدراجات النارية بالشرقية

قررت النيابة العامة بجنوب الشرقية، حبس 10 متهمين كونوا تشكيلين عصابيين لسرقة الدراجات النارية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

سرقة الدراجات النارية

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في بيان، أن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الشرقية، شن حملة أمنية أسفرت جهودها عن ضبط تشكيلين عصابيين ضما 10 متهمين لأحدهم معلومات جنائية من بينهم 4 عملاء سيئي النية تخصص نشاطهم الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الدرجات النارية.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 16 واقعة سرقة بنطاق دوائر مراكز شرطة (الزقازيق، ومشتول السوق، ومنيا القمح) وقسم شرطة ثالث العاشر، كما تمّ بإرشادهم ضبط المسروقات.

حبس المتهمين

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات مع المتهمين الذين اعترفوا بتورطهم في ارتكاب التهم المنسوبة إليهم، وصدر قرار بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.