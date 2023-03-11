الأكاديمية المهنية للمعلمين تحدد ضوابط الحصول على شهادة الصلاحية للترقي

أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين، إجراءات وضوابط التسجيل للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي للعام 2022-2023 لشاغلي وظائف المعلمين الذين لم يسبق لهم تسجيل إجراءات الترشح، وذلك بعد إعادة فتح التسجيل مرة أخري.

الأكاديمية المهنية للمعلمين.. إعادة فتح التسجيل للترقي

وطالبت الأكاديمية المهنية للمعلمين، بالتنبيه المشدد بتعميم نشرة دورية على ديوان المديرية وجميع دواوين الإدارات التعليمية وجميع المدارس التابعة، وكذلك على الموقع الإلكتروني الخاص بالمديرية بالتعليمات لضمان إعلام المعلمين بإعادة فتح باب الترشح لإجراءات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي للعام ۲۰۲۳/۲۰۲۲.

ضوابط الحصول على شهادة الصلاحية للترقي

- طلبت الأكاديمية المهنية للمعلمين، خبرة خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة من وظائف المعلمين في 31/12/2022.

- أن يكون المرشح حاصلا على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في سنتين سابقتين مباشرة على النظر في الترقية وهما تقرير الكفاية للأعوام.

- يكون المرشح على رأس العمل، وتقع على الإدارات التعليمية والمدارس مسئولية التحقق من ذلك.

- التنبيه على مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس الواقعة بنطاق المديريات بوجوب استيفاء توقيع كل شاغلي وظائف المعلمين أو ما يقابلها التابعين لهم بالعلم على الإقليمية المهنية المعلمين المدينة التعليمية.

- يجب على المعلم الحاصل على درجة الماجيستر والدكتوراه استكمال إجراءات ترشحه للترقي عن طريق جهة عمله.

-بدء إجراءات الترشح اللازمة للترقي، ويقع على مديري الإدارات ومديري المدارس مسئولية عدم استيفاء توقيع المعلم المرشح بالعلم، ولا يعتد بأي طلب يقدم الترشح للترقي بعد المواعيد المحددة.

- شددت الأكاديمية المهنية للمعلمين بالتنبيه على مسئولي الحكومة الإلكترونية بالإدارات التعليمية والمدارس بالدخول على بوابة مركز المعلومات التابع لوزارة التربية والتعليم لمراجعة بيانات شاغلي وظائف المعلمين أو ما يقابلها المرشحين للترقي وإستيفاء توقيعات المرشحين للترقي بصحة البيانات والتأكد من صحة إقرار المدة.

- بالنسبة للمعلمين الذين سبق وأن تقدموا لإجراءات الترقي بالأعوام السابقة ولم يستوفوا متطلبات الترقي، سوف يتم إعادة إتاحة بياناتهم لجهات عملهم للقيام بتسجيلهم لترشيحات إجراءات الترقي إلى وظائف المعلمين للعام ۲۰۲۳/۲۰۲۲ في حال استيفاؤهم لشروط التقدم لهذا العام.

موعد استيفاء ملف الترقي إلكترونيا للمعلمين

- موعد بدء تدريبات المعلمين الذين سجلوا ترشحهم خلال المدة المحددة في البند الثالث من هذا الكتاب.

-موعد استيفاء ملف الترقي إلكترونيا لهؤلاء المعلمين، وكذلك للذين لم يستكملوا تسجيل استيفاء متطلبات ملف الترقي خلال الفترة من 7/8/2022 إلى 15/11/2022 بالنسبة لترقيات العام 2023-2024 سوف يتم الإعلان لاحقا عن إجراءات ترشحهم بعد الانتهاء من كافة إجراءات ترقيات العام 2022-2023.