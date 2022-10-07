الأكاديمية المهنية للمعلمين.. تعرف على خطوات تسجيل الترقيات 2022

تصدرت الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2022، قائمة الموضوعات الأكثر بحثًا على محرك البحث «جوجل» والسوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، بعدما أعلنت الأكاديمية عن وجود ترقيات جديدة للعام الجاري وخطوات تسجيلها، إذ تتطلب شروط معينة.

ونستعرض في السطور التالية، كافة التفاصيل المتعلقة بإعلان الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2022، من حيث «رابط البوابة الإلكترونية، وخطوات الاستعلام عن الترقيات 2022، وشروط التسجيل»، عبر التقرير التالي.

رابط الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2022

أتاحت الأكاديمية المهنية للمعلمين للراغبين في التقدم، رابط الاستعلام والشروط والتسجيل الخاص بالأكاديمية، من خلال الضغط هنا.

خطوات الاستعلام عن ترقيات المعلمين 2022

- الدخول على الموقع الإلكتروني لبوابة الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2022 هنا.

- الضغط على تدريب المعلم عن بعد، ثم الضغط على كلمة الترقي.

- وبعدها خطوة تسجيل بيانات المعلم الراغب في الترقي بالتفصيل، ثم إدخال كود المعلم.

- اختيار المعلم حجز دورة جديدة للتدريب والاختبار، ثم يظهر اختبار مكون من أربعة أسئلة.

- وأخيرًا بعد الانتهاء من الاختبار تظهر إفادة بالتدريب للمعلم.

شروط تسجيل الترقيات 2022 للمعلمين والمعلمات

- يجب أن يكون المتقدم للترقية متواجدًا على رأس العمل بالفعل.

- يجب أن يكون المعلم قد أتم على الأقل 5 سنوات في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة من وظائف المعلمين في 31 ديسمبر المقبل.

- أن يكون المتقدم حاصلاً على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في سنتين سابقتين 2019-2020 و2020-2021.

كما أن المعلمين المستوفين لشروط الترقي في مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني يستطيعون تسجيل بياناتهم عبر الرابط الإلكتروني للحصول على شهادة الصلاحية، وفقًا للخطوات السابقة.