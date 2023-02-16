الأكاديمية المهنية للمعلمين تعلن شروط ترقيات المعلمين دفعة 2018

أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين، فتح باب التسجيل لاسيتفاء متطلبات منح شهادة الصلاحية لترقيات المعلمين دفعة 2018 «الأخصائيين المساعدين المتعاقدين والمستوفين لشهادة الصلاحية 3 سنوات وما زالوا على رأس العمل»، لمن مضى على تعاقدهم سنة في تاريخ 29-1-2023 ولا تتجاوز مدة تعاقدهم سنتين في 30-6-2023.

الأكاديمية المهنية للمعلمين

وطالبت الأكاديمية المهنية للمعلمين، من ينطبق عليه شروط الحصول على شهادة الصلاحية لترقيات المعلمين دفعة 2018، تقديم ملف متكامل بالإدارة التعليمية التابع لها لتسليمه لفروع الأكاديمية، كما يلي.

- صحيفة الأحوال الإلكترونية المطبوعة معتمدة من شؤون العاملين.

- نسخة طبقة الأصل من عقد المعلم المساعد مستوفيا البنود.

- شهادة اجتياز برنامج التطبيقات التربوية أو إخلاء الطرف الدال عليها.

- إفادة من فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالانتهاء من محو أمية 10 من المواطنين الأميين بالمحافظة «هذا الشرط خاص فقط بالمتعاقدين في مسابقة الـ30 ألف معلم طبقا لما هو متضمن في عقودهم ويعفى ذوي الاحتياجات الخاصة نسبة 5% من هذا الشرط».

البرنامج التدريبي للمهارات الأساسية

- شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي ICDL أو شهادة لبرنامج تدريبي للمهارات الأساسية لتطبيقات Office ونظام التشغيل Windows و المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات لبرامج «الدورة التدريبية AITC التي تقدمها الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات، وشهادة IC3 pluc، وشهادة MICIT والتي تصدرها شركة MKCL، والدبلوم الدولي في مهارات تقنية المعلومات Cambridge IT Skills 6».

- تقارير تقويم الأداء من مدير المدرسة والموجه بمرتبة كفء على النموذج المعد من قبل الأكاديمية.

- خطاب ترشح من مدير المدرسة.

- صورة طبق الأصل من شهادة البكالوريوس أو الليسانس معتمدة من شئون العاملين بالإدارة التعليمية التابع لها.

- شهادة الدبلوم العام في التربية لغير خريجي كلية التربية.

- مفردات المرتب موضحا بها بند الصرف المحدد للتعاقد على وظيفة معلم مساعد.

- صورة بطاقة الرقم القومي.