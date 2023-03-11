وزيرة التعاون ووفد الأمم المتحدة يلتقون المزارعين بمحافظة أسوان

تفقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، بمشاركة اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، برنامج تعزيز المرونة المناخية والأمن الغذائي من خلال تحسين مستوى المعيشة والابتكار الريفي، بقرية «الكاجوج»، بمدينة كوم امبو بأسوان، والذي تم تنفيذه ضمن محور تمكين المرأة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية بالإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة 2018-2022، بالشراكة بين الجهات الوطنية ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمجلس القومي للمرأة وغيرها من الجهات إلى جانب برنامج الاغذية العالمي.

توحيد الحيازات الزراعية الصغيرة وتوفير ألواح الطاقة الشمسية

وقدم رئيس مجلس إدارة جهاز التنمية الشاملة بوزارة الزراعة عرضًا حول نتائج المشروع المحققة حتى الآن على مستوى دعم صغار الزارعين وتوحيد الحيازات الزراعية الصغيرة وتوفير ألواح الطاقة الشمسية لتعزيز جهود الري المستدام وإدارة الموارد المائية، وتوفير الكوادر الشبابية المدربة على صيانة وحدات الطاقة الشمسية، كما تحدث المزارعون المستفيدون ورائدات الأعمال عن التجارب التي تم تنفيذها على أرض الواقع حول استخدام أساليب الزراعة الذكية وتوحيد الحيازات في محصولي القصب والقمح وكيف انعكس على زيادة الإنتاجية وتحسين مستوى الدخول.

تنفيذ 3 نماذج لتطبيقات استخدام الطاقة الشمسية والري الحديث

ومن خلال الأنشطة والفعاليات المختلف للمشروع تم توفير الدعم لنحو 10 آلاف من أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة بمحافظة أسوان لتمكينهم من الوصول إلى المعرفة والتدريب ومدخلات الإنتاج، بما يعزز الإنتاجية الزراعية وتعزيز استخدام الأدوات والتقنيات الذكية في الزراعة، وتنمية الشراكات مع 13 جمعية تنمية مجتمعية وتعزيز قدرتها، كما تم تنفيذ 3 نماذج لتطبيقات استخدام الطاقة الشمسية والري الحديث، إلى جانب 13 برنامجًا لإعادة تدوير المخلفات الزراعية، كما حصلت 3000 سيدة من أسوان على تدريب حول كيفية بدء مشروع صغير في مجال الثروة الحيوانية وحصلت 2000 سيدة منهن على قروض بالفعل لبدء مشروعاتهن.

عقد شراكات لتنمية قدرات 84 جمعية لتعزيز قدرات المزارعين

وعلى الصعيد الوطني استفاد نحو 68 ألف من أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة، وتم عقد شراكات لتنمية قدرات 84 جمعية تنمية مجتمعية لتعزيز قدرات المزارعين والمستفيدين، وتنفيذ 7 برامج لتطبيقات استخدام الطاقة الشمسية في أنظمة الري الحديثة، وتنفيذ 60 برنامجًا لإعادة تدوير المخلفات الزراعية، واستفادت 20 ألف سيدة من برامج التدريب على ريادة الأعمال وتربية الثروة الحيوانية وحصلت 12.6 ألف سيدة منهن على قروض صغيرة بالفعل، ونجح البرنامج بالتعاون مع الحكومة المصرية ووزارة الزراعة واستصلاح الاراضي في ضم 3000 فدان من الأراضي الزراعية والحيازات الصغيرة لتعظيم الاستفادة منها وتمكين المزارعين من الوصول الي الاسواق.

دعم جهود الدولة في تعزيز الأمن الغذائي وتشجيع ريادة الأعمال

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، استمرار الجهود المبذولة مع برنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة لدعم جهود الدولة في تعزيز الأمن الغذائي وتشجيع جهود ريادة الأعمال في المناطق الريفية، وكذا تعزيز جهود التغذية المدرسية، لافتة إلى أنه من خلال الإطار الاستراتيجي للشراكة 2018-2022 تم تنفيذ العديد من المشروعات بين الجهات الوطنية وبرنامج الأغذية العالمي ساعدت في بناء قدرة المجتمعات الريفية على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية، وترسيخ الابتكار واستخدام الآليات الجديدة في الري، وتدريب أصحاب الحيازات الصغيرة، فضلا عن تعزيز جهود نقل المعرفة والابتكار.

وأشارت إلى أن الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة2023-2027، سيدعم التوسع في الجهود والمشروعات المنفذة في ضوء أولويات الدولة وبرنامج الحكومة ومحاور المبادرة الرئاسية للتنمية الريفية حياة كريمة، وسعي الدولة لنقل الخبرات والتجارب التنموية مع بلدان الجنوب عبر الآليات والشراكات الإقليمية التي يتيحها البرنامج.

خلق أساس قوي للتكامل مع البرامج الوطنية

وقال السيد برافين أجراوال، ممثل ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي بمصر، إن الشراكة بين برنامج الأغذية العالمي والحكومة المصرية قد أدت إلى خلق أساس قوي للتكامل مع البرامج الوطنية التي تستهدف المجتمعات الأقل دخلًا مثل برنامج حياة كريمة وهذا بهدف تحسين الأمن الغذائي بالإضافة إلى تحسين الحالة التغذوية والصحية لهذه الأسر من خلال التعليم وتحسين سبل المعيشة للأسرة والتشجيع على الزراعة الحديثة.