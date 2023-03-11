كيفية الحصول على كوبونات رمضان من «التموين».. توزع للمستحقين بالمجان

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، كوبونات رمضان بالمجمعات الاستهلاكية، والشركة المصرية والعامة لتجارة الجملة، والشركة المصرية للحوم، والشركة المصرية لتسويق الأسماك، استعدادا لشهر رمضان.

وترصد «الوطن» في التقرير التالي، كل ما يتعلق بكوبونات رمضان من حيث الأماكن المطروحة بها، وكيفية الحصول عليها، وفقا ما ذكرته وزارة التموين عبر موقعها الرسمي.

كوبونات رمضان

وأوضحت التموين، أنها عبارة عن «كروت» بقيمة مالية محددة تبدأ من 50 جنيها وتصل إلى 300 جنيه، يتشتريها المواطنين الذين في استطاعتهم ذلك لتوزيعها على المستحقين، وكذلك المؤسسات الخيرية المتعاقدة مع وزارة التموين، ومنها مؤسسة مصر الخير وبيت الطعام والصدقات المصري.

وبيع كوبونات شهر رمضان متاحة لأي مواطن وبأي كميات يريدها، وتطرحها وزارة التموين للعام الرابع على التوالي.

أماكن صرف كوبونات رمضان

كما يمكن للمواطن، شراء أي كمية من كوبونات رمضان من جميع فروع المجمعات الاستهلاكية بمحافظات الجمهورية، لتوزيعها على الأسر المستحقة لصرف السلع بها، وكذلك فروع التجزئة التابعة لشركات الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومعارض أهلا ‏رمضان.

قيمة كوبونات رمضان

كوبونات رمضان تتوفر في المجمعات بالفئات التالية:

- كوبون فئة 50 جنيها.

- كوبون فئة 100 جنيه.

- كوبون فئة 150 جنيها.

- كوبون فئة 200 جنيه.

- كوبون فئة 250 جنيها.

- كوبون فئة 300 جنيه.

شروط صرف كوبونات رمضان

تشترط وزارة التموين عدة شروط عند صرف الكوبونات أبرزها:

1- لا يتم استبدال الكارت بالنقود.

2- يستخدم لمرة واحدة فقط.

3- يتم الصرف من فروع منافذ وشركات وزارة التموين.