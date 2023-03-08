أماكن صرف كوبونات رمضان.. لا تُستبدل بنقود والكارت يُستخدم لمرة واحدة

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أماكن صرف كوبونات رمضان والتي يتم شراؤها من المجمعات الاستهلاكية أو التي توزعها المؤسسات الخيرية المتعاقدة مع وزارة التموين، ومنها مؤسسة مصر الخير وبيت الطعام والصدقات المصري.

أماكن صرف كوبونات رمضان

وذكرت وزارة التموين، في بيان لها، أنّ أماكن صرف كوبونات رمضان التي يُسمح للمواطن شراء أي كمية ‏منها من جميع فروع المجمعات الاستهلاكية لتوزيعها على الأسر المستحقة لصرف السلع بها، تشمل على الأماكن التالية.

- أي جميعة استهلاكية على مستوى محافظات الجمهورية.

- فروع التجزئة التابعة لشركات الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

- معارض أهلا ‏رمضان التي تتواجد بها شركات وزارة التموين ومنها الشركة العامة لتجارة الجملة أو الشركة المصرية لتجارة الجملة.

شروط صرف الكوبونات من المجمعات

وتشترط وزارة التموين والتجارة الداخلية، عدة شروط عند صرف الكوبونات كما يلي.

1- لا يتم استبدال الكارت بالنقود.

2- يستخدم البون لمرة واحدة فقط.

3- يتم الصرف من فروع منافذ وشركات وزارة التموين.

وتتيح وزارة التموين الكوبونات في فروع المجمعات الاستهلاكية، للتسهيل على الأسر التي ترغب في منح المستحقين قيم شرائية لاختيار ما يرغبون فيه من سلع من منافذ الوزارة، إذ تتوافر في المجمعات الكوبونات التالية:

- كوبون فئة 50 جنيها.

- كوبون فئة 100 جنيه.

- كوبون فئة 150 جنيها.

- كوبون فئة 200 جنيه.

- كوبون فئة 250 جنيها.

- كوبون فئة 300 جنيه.