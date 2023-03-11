مصر ضمن دول المجموعة الأولى في تصفيات «FIFA 23»

أعلنت لجنة العمل المشتركة الممثلة لاتحاد الكرة المصري والاتحاد المصري للرياضات الإلكترونية، عن إجراء التصفيات التمهيدية لاختيار لاعبي منتخب مصر في لعبة FIFA 23، والذي سيشارك في بطولة e nation، وتبدأ بتصفيات دول المنطقة «الشرق الأوسط وافريقيا».

وبحسب البيان الصادر عن الاتحاد، جاءت مصر ضمن دول المجموعة الأولى مع كل من المغرب وجنوب إفريقيا وغانا وفلسطين البحرين، والمجموعة الثانية تضم قطر ولبنان وعمان والكويت وكينيا.

تشكيل الفريق سيتم بكل وشفافية

وتم الاتفاق على أن تشكيل الفريق سيتم بكل وضوح وشفافية، وتأتى الأولوية للتصنيف الأعلى وفقا لتصنيف اللعبة دوليا للاعبين المصريين، وسيتم اختيار أعلى 16 لاعبًا من حيث التصنيف، ويتم اختيار أفضل لاعبين منهم يضاف إليهم لاعبي مصر الذي صدر قرار لهم بالمشاركة في بطولة لندن الأخيرة، وبالتشاور مع الفرق التي يلعبون لديها وسبق لها المشاركة الرسمية.

مواعيد إجراء التصفيات

وسوف يتم الإعلان عن تفاصيل المشاركة ومواعيد فتح باب التسجيل للمصنفين، ومواعيد إجراء التصفيات، تحت إشراف وتنظيم الاتحادين ومن خلال سيرفرات اللعبة ومنصتها الرسمية.