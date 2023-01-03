رئيس «الفيفا» يدعو لتخليد بيليه بطريقة جديدة.. وجثمانه يجوب البرازيل

بالتزامن مع مرور جثمان الأسطورة بيليه مدن البرازيل، قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، إن «فيفا» سيطلب من الدول الأعضاء فيه، إطلاق ملعب فيها يحمل اسم «بيليه»، لتخليد ذكرى أسطورة النجم البرازيلي، إديسون أرانتيس دو ناسيمنتو المعروف بـ«بيليه».

وفاة بعد صراع مع المرض

وتوفى بيليه الخميس الماضي، عن عمر 82 سنة في مستشفى أينشتاين بكدينة ساو باولو، عقب صراع كبير مع مرض السرطان، وعمل رئيس الفيفا على توديعه بحضور نجوم مختلفين من دول عدة، وسيدفن في أعلى مقبرة بالبلاد.

أهم لاعب في تاريخ كرة القدم

بيليه هو أهم لاعب في تاريخ كرة القدم خاصة أن حصل مع منتخب البرازيل على بطولة كأس العالم لكرة القدم 3 مرات ليصبح الوحيد في العالم الذي حقق هذا الإنجاز في أعوام.

جثمان بيليه يجوب شوارع البرازيل

جاب صباح اليوم الثلاثاء، جثمان الأسطوة شوارع مدينة سانتوس التي يوجد بها النادي الذي لعب له اللاعب لمدة 18 موسم واصطف الأشخاص في الشوارع لتوديعه وسط قرع الطبول وتردد الأهازيج والهتافات، وسيدفن بيليه في الطاق التاسع تكريما لروح والده لاعب كرة القدم السابق «دوندينو» الذي لعب سابقا ضمن فريق فلومينينزي البرازيلي، وتبعد المقبرة على بعد نصف ميل فقط من ملعب سانتوس الذي لعبه فيه بيليه سنوات تقترب من 20 عام.