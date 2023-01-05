سيلفي لرئيس «الفيفا» مع جثمان بيليه يثير أزمة واسعة: أكن له كل الاحترام

رفض رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، جياني إنفانتينو، الانتقادات التي وجهت له بعد التقاط صور سيلفي قريبا من نعش جثمان نجم كرة القدم البرازيلي بيليه.

صورة سيلفي تجلب انتقادات واسعة

وحرص جياني إنفانتينو، على التقاط صور سيلفي له في ستاد «سانتوس» البرازيلي الذي احتضن جثمان اللاعب البرازيلي، قبل دفنه أمس الأول الثلاثاء.

وقد توفى بيليه الخميس الماضي عن عمر 82 سنة، عقب صراع مع مرض السرطان لعدة أعوام.

وأعلن رئيس الاتحاد الدولي أنه سيطلب من 211 دولة عضو في الاتحاد، إطلاق اسم بيليه على أحد ملاعبها، لتخليد اسم اللاعب الذي يعد الوحيد في العالم، والذي استطاع الحصول على بطولة كأس العالم 3 مرات مع منتخب البرازيل، وهذه الطريقة ستعرف الناشئين باللاعب الأسطورة

تعليق رئيس الاتحاد على انتقادات السيلفي

وكتب رئيس الاتحاد على «انستجرام»: «وصلت من رحلتي إلى البرازيل، وتشرفت بالمشاركة في مراسم تكريم بيليه التي تمت في فيلا بيلميرو في سانتوس، وأشعر بالاستياء والحيرة بعد إبلاغي بتعرضي لانتقادات واضحة من قِبل بعض الأشخاص؛ لالتقاطي صورة سيلفي وصورا أخرى خلال المراسم،».

وتابع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم: «أريد التوضيح أنني تشرفت وتأثرت بطلب الزملاء وأفراد عائلة الأسطورة بيليه مني إذا كان بمقدوري التقاط بعض الصور معهم، وبالطبع وافقت على الفور، وفيما يتعلق بالصورة السيلفي، زملاء بيليه طلبوا مني التقاط صورة سيلفي لنا جميعا، لكنهم لم يعرفوا كيفية فعل ذلك، ولكي أساعدهم التقطت صورة لواحد منهم والتقطت صورة لنا جميعاً معه».

احترام بيليه ومراسم الجنازة

وأشار إلى أن الصورة كانت بمساعدة أحد زملاء بيليه، مؤكدا أنه يكن بالاحترام والإعجاب للراحل، وللمراسم الخاصة بالجنازة، مشددا على أنه لا يرى أنه فعل شيئا غير محترم.