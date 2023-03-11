حفل ختام الأنشطة والتصفيات النهائية للمسابقات الرياضية لاتحاد مراكز شباب مصر

اختتمت مسابقة الدوري الرياضي للاتحاد العام لمراكز شباب مصر، بمشاركة أكثر من 400 شاب وفتاة من مراكز شباب محافظة سوهاج، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج، يأتي ذلك برعاية من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء طارق الفقي.

حضر الاحتفالية النهائية، الدكتور ماجد العزازي، رئيس الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، ومحمود إمام رئيس مركز ومدينة سوهاج، نائبا عن اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج والدكتور محمد فريد مدير مديرية الشباب والرياضة بسوهاج، ومديري الإدارات بمديرية الشباب والرياضة بسوهاج.

وخلال كلمة الدكتور ماجد العزازي، رئيس الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، أكد أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يولي اهتمامًا كبيرًا بهذه الأنشطة للشباب من استثمار لطاقاتهم وتنمية لقدراتهم، وحب الانتماء للوطن.

وقدم العزازي الشكر لمديرية الشباب والرياضة بسوهاج لما حققته من تعاون ومشاركة متميزة للمشاركين من مراكز الشباب بسوهاج.

واختتمت الأنشطة والتصفيات النهائية للمسابقات الرياضية، بمركزي شباب الري وحي راشد، لألعاب خماسي كرة القدم، وتنس الطاولة، وكرة اليد، والسلة، والكرة الطائرة، ومعارض منتجات الفتاة والمرأة، التي نظمها الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، برئاسة الدكتور ماجد العزازي.