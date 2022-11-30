«الشباب والرياضة» بسوهاج تنظم قافلة طبية متخصصة.. والأهالي: رفعت عنا المعاناة

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافطة سوهاج، ثاني فعاليات القوافل الطبية المتخصصة بمراكز الشباب التابعة لقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، طبقًا لتعليمات وزارة الشباب والرياضة «الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية» بالتعاون مع مديرية الصحة بالمحافظة، ومبادرة اعرف رقمك بالتعاون مع الجمعية المصرية لارتفاع ضغط الدم.

وبدأت فعاليات هذا اليوم بمركز طما بسوهاج، من إجمالي القوافل طبية في القرى التابعة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وتستمر كل قافلة لمدة يومين لكل مركز.

وشخصت القافلة الطبية الحالات وفحصها ووصف العلاج المناسب لكل حالة في تخصصات «الأمراض الجلدية، والباطنة والعظام والنساء والتوليد وأمراض الأطفال والرمد وقياس ضغط الدم والسكر».

وتم تنفيذ القافلة إشراف كل من الدكتور محمد فريد، وكيل وزارة الشباب والرياضة، ويسري كفافي، وكيل المديرية للشباب، ومحمد زكريا، وكيل المديرية للرياضة.

وقال محمد علي، عامل، يقيم بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج: إن القافلة الطبية يسرت علينا جهدا ومالا، حيث قمت بالكشف وعمل التحاليل الطبية مجانا.

وتضيف ليلى محمد، 47 عاما، ربة منزل، تقيم بدائرة المركز، أن القافلة الطبية رفعت عنا المشقة والمعاناة في الذهاب إلى الأطباء، حيث أنني مصابة بخشونة وآلام في القدم والمفاصل، وقمت بالكشف على يد أطباء العظام مجانا.

وأشار عبد العزيز محمد حسين، 50 عاما، موظف، إلى أن تلك القوافل الطبية المجانية، يسرت علينا كثيرا، وأن مثل هذه القوافل تساهم بشكل كبير في رفع المعاناة من كاهل المواطنين.