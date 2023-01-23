تنمية الصعيد.. مشروعات غير مسبوقة في قطاع الشباب والرياضة بسوهاج

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال السنوات الماضية، بدعم وإقامة مشروعات في كل القطاعات، وجاء من بينها قطاع الشباب والرياضة الذي كان في طي الإهمال والنسيان لأعوام طويلة من الزمن، حتى جاءت مبادرة «حياة كريمة» وغيرها من التوجيهات الرئاسية لتغير هذا الواقع المرير وتحول الأحلام إلى حقيقة.

وأقامت الدولة مشروعات متميزة وغير مسبوقة خلال عام 2022 لتنمية الصعيد في كافة القطاعات المختلفة والمتنوعة جاءت منها قطاع الشباب والرياضة بمختلف مراكز المحافظة.

وتستعرض «الوطن»، حجم المشروعات في إنشاء وتطوير قطاع الشباب والرياضة في 2022 بمختلف مراكز المحافظة، حسب ما أعلنه محافظ سوهاج، والتي جاءت كالتالي:

- الانتهاء من 56 مشروعًا في قطاع الشباب والرياضة بمختلف مراكز المحافظة.

- إحلال وتجديد مراكز شباب وتطوير أخرى قائمة.

- إنشاء ملاعب نجيل صناعي.

- تطوير ورفع كفاءة المبانى الإدارية، وذلك ضمن خطة المبادرة الرئاسية حياة كريمة»، وخطة وزارة الشاب والرياضة.

- إنشاء 18 مشروعا جديدا ما بين ملاعب نجيل صناعي، ومباني إدارية.

- إنشاء أسوار خارجية لمراكز الشباب.

- إنشاء 25 مشروعا لتطوير ورفع كفاءة للملاعب والمباني الإدارية والأسوار.

- إحلال 9 مشروعات وتجديد 4 مشروعات استكمال أعمال للمباني الإدارية.