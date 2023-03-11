اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. مصر تثمِّن استئناف العلاقات بين السعودية وإيران

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

مصر تثمِّن استئناف العلاقات بين السعودية وإيران

«السيسى» يستقبل مجموعة «الصين للطاقة» ويشيد بقوة العلاقات بين البلدين.. و«زيشيانج»: نعتزم إقامة مشروع ضخم لإنتاج الهيدروجين الأخضر فى مصر

بدء تنفيذ مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية

و«المركزى» يُخطر البنوك بضوابط التمويل

وزير البترول: مصر أسهمت فى تأمين احتياجات أوروبا من الطاقة

جامعات عالمية بعقول مصرية

الاستراتيجية الوطنية تستهدف تطوير التعليم العالى والبحث العلمى.. رقمنة الخدمات وتغيير المناهج وتحفيز الابتكار

ربط الجامعات بالصناعة ودعم ريادة الأعمال ودعم الابتكار والإبداع

والتعاون مع الشركات وكبرى الجامعات العالمية

«الملا»: التحديات الراهنة أثبتت أهمية جهود إطلاق منتدى غاز المتوسط

لأول مرة.. البنك المركزى يرفع أسعار الفائدة

على أذون الخزانة «أجل 6 أشهر» إلى 22.481%

البنوك والمؤسسات والمستثمرون تقدموا بـ143 طلباً لـ«الاكتتاب»

إيبارشيات الكنيسة الأرثوذكسية تحتفى بعدد

عن البابا كيرلس

الأهلى فى مأزق

«الأحمر» يخسر بخماسية

أمام صن داونز ويواجه موقفاً صعباً فى دورى المجموعات الأفريقى

الزمالك يواجه إنبى

و«فيريرا» يطالب اللاعبين باستمرار الانتصارات قبل لقاء شباب بلوزداد

«ميسى وراموس» خارج باريس سان جيرمان نهاية الموسم

الصفحة الثانية

«الصحة»: فحص 1.8 مليون سيدة فى مبادرة «العناية بصحة الأم والجنين»

«الإسكان»: معارض «أهلاً رمضان» لسكان المدن الجديدة

«الجزار»: جولات لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات والتأكد من جودة المنتجات المعروضة

رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر يتفقد معرض «أهلاً رمضان».. و«التنمية المحلية»: 25 ألف مَنفذ لتوفير السلع بتخفيضات

مجلس الوزراء ينفى استيراد شحنات لحوم مصابة بجنون الأبقار وطرحها بالأسواق

«آمنة»: زيادة منافذ العرض بالمناطق الأولى بالرعاية والقرى الفقيرة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس

«السياحة» تتيح خيارات للحجاج لتحسين إقامتهم بمكة المكرمة

وزيرة الثقافة ومدير «إيسيسكو» يُسلمان جوائز «تراثى»

مشروع «ملك وآية»: الانتصار على السرطان بـ«بودرة قشر المانجو»

الصفحة الثالثة

من قرية فقيرة إلى «منتجة»

والأهالى واجهوا البطالة بـ5 مشروعات

«كفر عون» البحيرة

«الاكتفاء الذاتى» أولاً

القرية أصبحت بلا بطالة.. ومشروعات صغيرة غيرت حياة الأهالى

العمدة: «أول مشروع تكلف 1500 جنيه جمعناهم من بعض».. ونائب المحافظ: «نقدم كل الدعم للأهالى.. ونفتح أبواب المعارض داخل المحافظة لتسويق منتجاتهم»

شعار الفتيات: «علِّمنى الصيد وبلاش تدينى سمكة»

مسئولة «ورشة الكروشيه»: إقبال كبير من الأطفال على تعلم المهنة

النساء احترفن صناعة السجاد من جلود «الأبقار والماعز»: إبداع وطرق مبتكرة

«عيش الغراب» مشروع شبابى بدأ بـ500 جنيه.. والدورة الواحدة تكسب 5 آلاف

زراعة أسطح المنازل حولتها إلى «جنة خضراء».. و«ربيع»: «وفرنا احتياجاتنا من الخضار والفاكهة»

الصفحة الرابعة

مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية «الصناعية والزراعية» تدخل حيز التنفيذ

«المركزى» يخطر البنوك بضوابط التمويل رسمياً.. و«خبراء»: النشاط الاقتصادى كان بحاجة إليها كتمويل ميسر يُلبى احتياجات مجتمع الأعمال المصرى

«الأهلى المصرى» يجدّد التعاون مع «ماستر كارد» لزيادة المدفوعات الرقمية

بنك مصر يدعم الشمول المالى فى اليوم العالمى للمرأة بمزايا وعروض مجانية

«فيزا» تمنح «البنك» جائزة «الأسرع نمواً» فى مصر 2022.. و«عكاشة»: خطط توسّعية لتقديم الخدمات لعدد أكبر من العملاء

17 مبادرة من «المصرف المتحد» لتمكين المرأة المصرية.. و«القاضى»: خدمت أكثر من 29 ألف سيدة

بنك القاهرة يطلق شركة «تالى» لتقديم حلول مبتكرة للمدفوعات الرقمية

«فايد»: بهدف دعم التحول الرقمى والشمول المالى بما يتوافق مع توجهات الدولة والبنك المركزى

القطاع العقارى المصرى يستقبل استثمارات جديدة بـ5 مليارات جنيه فى عام 2023

خطة توسعية لشركة «Gates للتطوير» بمشروع جديد.. و«نصر»: القطاع حقق طفرة الفترة الماضية

الصفحة الخامسة

«8g».. مشروع تخرُّج لطلاب «إعلام القاهرة» للتوعية بأهمية الشمول المالى

رئيس «نوفارتس» يُشيد بالتعاون مع «الصحة» ويثمن جهودها للارتقاء بخدمات الرعاية

«د. أمين»: حريصون على الالتزام بتوفير الخدمات العلاجية والمشاركة فى حملات الكشف المبكر.. و«د. عبدالغفار»: التعاون يمثل تتويجاً لإنجازات الارتقاء بصحة الأم

«التجارى الدولى» يناقش أحدث المعايير الدولية لإعداد تقارير تغير المناخ

«عبدالقادر»: مفهوم الاستدامة يشهد صعوداً فى الأهمية كمكون فى الإفصاح المالى للمؤسسات

«الاستثمار من أجل التوظيف» توقِّع اتفاقيتى منح لدعم توطين صناعتى السيارات الكهربائية والأغذية

شركة «أليانز مصر» تجدد رعايتها لبطلة السباحة فريدة عثمان لعامين مقبلين كراعٍ تأمينى رسمى

«بورتو سعيد» تطرح أول وأكبر مركز تجارى إدارى طبى فى غرب بورسعيد

«الدولية للتنمية الاقتصادية» تواصل فعاليات المسئولية الاجتماعية فى صعيد مصر

الصفحة السادسة

تطوير «التعليم العالى»

«الاستراتيجية الوطنية» تستهدف رقمنة الخدمات وتغيير المناهج وتحفيز الابتكار

جامعات عالمية بعقول مصرية

التكامل: أفضل طريقة لبناء تحالفات إقليمية تعليمية هدفها تنمية فرص العمل وحجم الإنتاج

التخصصات المتداخلة: صياغة برامج تحقق التواصل بين عناصر المنظومة التعليمية للتصدى لمشكلات المجتمع

كل إقليم يجب أن يحوى جامعات حكومية وأهلية وخاصة وتكنولوجية ومراكز بحثية قادرة على قيادة البيئة المحيطة وإظهار تميزها

البرامج البينية تستهدف وجود خريج قادر على الاندماج وحل مشكلات متشعبة

الاتصال: التعاون مع كبرى الجامعات العالمية والإقليمية

المشاركة الفعالة: ربط الجامعات بالصناعة ودعم ريادة الأعمال

الاستدامة: 3 أبعاد لاستغلال الموارد لتحقيق المنفعة لكافة الأطراف بالمنظومة التعليمية

المرجعية الدولية: هدف جديد لاستعادة الريادة بالتركيز على التنافسية وجذب الطلاب الوافدين

الابتكار: مفهوم جديد يدعم الإبداع والريادة

الصفحة السابعة

«التعليم العالى»: «التكامل» يسد الفجوة بين الدراسة والاحتياجات الاقتصادية

«عاشور»: عدد الطلاب المُقيدين سيرتفع لـ5.6 مليون عام 2032.. ونحتاج لإنشاء 83 جامعة جديدة.. ونستهدف الوصول بعددها إلى 122 بحلول عام 2032

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى

«الشيخ»: الوزارة مستعدة لتوفير جميع أوجه الدعم المادى والموارد البشرية لتحقيق أهداف الاستراتيجية من خلال التعاون والتنسيق مع جميع الجهات

رؤساء جامعات: «الاستراتيجية الجديدة» نقطة تحول كامل لمسار التعليم العالى

خبراء: «الاستراتيجية» الجديدة خطوة إيجابية لتصحيح مسار التعليم الجامعى

«كمال»: تسهم فى تقديم خدمة تعليمية متميزة تضاهى كبرى الجامعات العلمية.. و«عبدالرحمن»: نواة لزيادة فرص الارتقاء والتقدم

«الأهرام الكندية»: تناولت جميع الجوانب المتعلقة بالعملية التعليمية

و«سوهاج»: خطوة إيجابية تحقق رؤية الدولة 2030

الصفحة الثامنة

مواجهة قوية

مأزق «بريتوريا»

الأهلى ينهار أمام صن داونز بجنوب أفريقيا.. أخطاء بالجملة فى الدفاع والوسط وتأزم موقف الفريق فى التأهل.. والبعثة تغادر إلى الكاميرون لمواجهة القطن

ترتيبات مرحلة الحسم

المنتخب الأولمبى يواجه السودان ودياً و«ميكالى» يرتب أوراقه

الزمالك يواجه إنبى بالجولة 21 للدورى فى البروفة الأخيرة قبل لقاء شباب بلوزداد.. و«فيريرا» يطالب اللاعبين باستمرار الانتصارات

نهاية مرحلة

«ميسى وراموس» خارج أسوار باريس سان جيرمان نهاية الموسم وغموض مستقبل «مبابى».. وجراحة ناجحة لـ«نيمار» فى قطر