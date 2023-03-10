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«الخارجية»: مصر تتابع باهتمام استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران

كتب:

محمد متولي
07:50 م | الجمعة 10 مارس 2023
وزارة الخارجية المصرية

وزارة الخارجية المصرية

أعلنت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الجمعة 10 مارس الجاري، أنها تتابع باهتمام الاتفاق الذي جرى الإعلان عنه باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إيران الإسلامية.

وأعربت مصر، عن تطلعها لأن يسهم الاتفاق في تخفيف حدة التوتر في المنطقة، وأن يعزز من دعائم الاستقرار والحفاظ على مقدرات الأمن القومي العربي، وتطلعات شعوب المنطقة في الرخاء والتنمية والاستقرار.

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