حزب الغد يواصل دورات التوعية الدستورية ويوضح الفروق بين عدد من الهيئات

واصل حزب الغد، برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى، دورات التوعية الدستورية للأسبوع الثالث على التوالي، حيث خصصت المحاضرة الأولى (للفروق الأساسية بين المفاهيم الدستورية) تضمنت التفريق بين مجلس الدفاع الوطني ومجلس الأمن القومي من حيث التشكيل والاختصاص وفقًا للدستور.

دورات التوعية الدستورية

كما تضمنت الفرق بين المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، والفرق بين المجالس القومية والأجهزة الرقابية بالدستور والفرق بين مجلسي الدفاع الوطني والأمن القومي وكل من المجالس القومية الأربعة والمجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للانتخابات، الجهات والهيئات القضائية وعدد الجهات وعدد الهيئات بالدستور وموقع كل جهة وهيئة والفرق بين السلطة القضائية والمحكمة الدستورية.

والفرق بين الأمر الإداري والقانون من حيث الطبيعة وسلطة الإصدار والجهات الرقابية على كل من القرارات الإدارية والقوانين، الفرق بين القانون واللائحة التنفيذية للقانون من حيث الطبيعة وسلطة الإصدار والفرق بين المجالس المحلية الشعبية والمجالس النيابية، النائب المحلي ونائب البرلمان، الفرق بين عضو مجلس النواب وعضو مجلس الشيوخ والفرق بين مجلس الشيوخ في دستور 23 ودستور 2014 من حيث التشكيل أما المحاضرة الثانية فكانت عن شروط الإدارة المحلية فى الدستور الحالي.

تاريخ الإدارة المحلية في مصر

وتضمنت الدورة تاريخ الإدارة المحلية في مصر منذ قدوم الحملة الفرنسية وشرحًا وافيًا للمواد الدستورية التسع الخاصة بالإدارة المحلية التي تحتوي على 14 شرطا دستوريا للإدارة المحلية الجديدة التي يريدها الدستور وعلاقة التقسيم الإداري بالأمن والعدالة كشروط له ومقترحات التقسيم الإداري المصري الجديد التي يطرحها حزب الغد.

ألقى المحاضرات عادل عصمت، المستشار السياسى لحزب الغد ونائب رئيس حزب الغد للتدريب والتثقيف، وتابع محاضرات الشباب لفيف من نواب رئيس الحزب ومساعدوه وقيادات اللجان النوعية المتخصصة بحزب الغد.

كما حضر دورات التوعية الدستورية وفد من جمعية مصر أفريقيا للتنمية والتكنولوچيا برئاسة الدكتورة حنان عطية رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس حزب الغد لشؤون المجتمع المدني والدكتور طاهر الراوي الأمين العام، والدكتور هيثم محسن المستشار الإداري، والمحارب محمد نجيب مسؤول لجنة ذوى الاحتياجات الخاصة، وهشام سالم مسؤول لجنة السياحة، ومحمد جمال منسق لجنة ذوى الاحتياجات الخاصة، والإعلامية وصال نبيل منسقة لجنة الإعلام.