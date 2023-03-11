رئيس مجلس الأعيان الأردني لقناة القاهرة الإخبارية: نبذل جهودا مع جهود للم الشمل العربي

قال فيصل الفايز، رئيس مجلس الأعيان الأردني، إن العلاقات المصرية الأردنية تاريخية ومتجذرة على مستوى جميع العلاقات، موضحًا أن الأمة العربية تواجه تحديات عصيبة على جميع المستويات، لذا فإن التعاون بين مصر والأردن ينعكس على القضايا العربية، ونتعاون مع القاهرة تجاريًا واقتصاديًا وسياسيًا وأمنيًا، و ونوّه بأن سوريا والعراق واليمن وفلسطين على رأس أولويات القاهرة وعمّان.

وأضاف «الفايز» لبرنامج «عن قرب»، الذي تقدمه الإعلامية أمل الحناوي، المذاع على «القاهرة الإخبارية»، إلى أن هناك جهودًا مصرية أردنية على مستوى القيادة السياسية، تتمثل في الملك عبد الله الثاني ملك الأردن، والرئيس عبد الفتاح السيسي، للم الشمل العربي، مشيرًا إلى ضرورة إنشاء لجنة مشتركة للبرلمانيين العربي والأردني، وبحث تبادل الخبرات مع البرلمان المصري.

وتابع أن القضية الفلسطينية هي التحدي الأكبر للعالم العربي، لما تواجهه من ممارسات إسرائيلية اتجاه الشعب الفلسطيني، من قتل وتدمير وبناء مستوطنات وخطط لضم الضفة الغربية، وذكر أن الملك عبد الله والرئيس السيسي، يسعيان لإيجاد حل للقضية الفلسطينية قائم على العدالة، والجهود متواصلة بين الجانبين لبحث التحديات المستمرة للأمة العربيةمشيرًا إلى ضرورة إنشاء لجنة مشتركة للبرلمانيين العربي والأردني، وبحث تبادل الخبرات مع البرلمان المصري.