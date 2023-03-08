«مدبولي» لرئيس مجلس الأعيان الأردني: المجالس النيابية توطد علاقات البلدين

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فيصل الفايز رئيس مجلس الأعيان الأردني، والوفد المرافق له من أعضاء المجلس، وحضر اللقاء المستشار علاء فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، والسفير صلاح عبد الصادق مساعد وزير الخارجية للشؤون البرلمانية.

رئيس الوزراء يعرب عن سعادته باللقاء

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإعراب عن سعادته بزيارة رئيس مجلس الأعيان الأردني إلى بلده الثاني مصر، مشيدا بما تشهده العلاقات بين مصر والمملكة الأردنية الهاشمية من تطور مستمر، وتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، إذ تواصل الدولتان جهودهما لتوسيع مجالات التعاون الثنائي وتعميقها، بما يعظم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، مدعومة بعلاقات الود والأخوة التي تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأخيه جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل الأردن.

دور المجالس النيابية

وأكد مدبولي الدور المهم للمجالس النيابية في توطيد العلاقات بين البلدين، مشيدا بما تشهده العلاقات بين المؤسسات التشريعية المصرية والأردنية من تعاون.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس الأعيان الأردني، عن سعادته بزيارة مصر التي يربطها بالأردن علاقات استراتيجية راسخة، مشيداً بالجهود التي يبذلها الرئيس السيسي وأخوه الملك عبد الله الثاني، في دعم التعاون العربي المشترك، ضارباً المثال بأطر التعاون الثلاثي التي تربط مصر والأردن والعراق، وكذا مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، والتي تجمع مصر والأردن والامارات والبحرين.

وأكد «الفايز» تطلع الأردن لتعزيز علاقات التعاون الثنائي مع مصر في مختلف المجالات، واستغلال اجتماعات الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة المقرر عقدها في عمان، من أجل دفع مجالات التعاون إلى آفاق أرحب.