السلطات الإيطالية تحاول إنقاذ 1300 مهاجر وسط البحر المتوسط (فيديو)

أرسل خفر السواحل والبحرية الإيطالية عدة سفن الجمعة لإنقاذ 1300 مهاجر في وسط البحر المتوسط، بعد أقل من أسبوعين من حادث غرق عشرات المهاجرين قبالة ساحل البلاد الجنوبي.

وأوضح خفر السواحل الإيطالي في بيان، أن ثلاثا من سفنه بصدد التدخل على بعد 70 ميلا بحريا نحو 130 كيلومترا جنوب سواحل كروتوني في منطقة كالابريا جنوب، لإنقاذ قارب كبير على متنه نحو 500 مهاجر

عمليات الإنقاذ جارية

وتعمل ثلاث سفن أخرى لخفر السواحل على إنقاذ قاربين آخرين على متنهما نحو 800 شخص وفقا لشبكة يورو نيوز.

ويتواجد هذان القاربان على بعد نحو 180 كيلومترا جنوب شرق كالابريا، وفق المصدر نفسه.

وأشار خفر السواحل الإيطالية، إلى أن عملية الإنقاذ معقدة، خصوصاً بسبب العدد الكبير من الأشخاص على متن القوارب وستستمر عمليات الإنقاذ في الساعات المقبلة بدعم إضافي من طائرة وسفينة أخرى.

ونوهت وزارة الدفاع الإيطالية، بأنها أعطت أمرًا بالتدخل الفورى للسفينة العسكرية سيريو، التي تتجه إلى الموقع في أقرب وقت لتقديم المساعدة.

وغرق قارب قبل نحو أسبوعين قبالة مدينة كروتوني، ما أسفر عن مقتل 74 شخصاً على الأقل

إرتفاع عدد المهاجرين الوافدين عبر طريق وسط البحر الأبيض

ونظمت حكومة جورجيا ميلوني اليمينية المتطرفة اجتماعاً لمجلس الوزراء الخميس قرب موقع الغرق.

ووصل 17592 شخصا منذ مطلع العام إلى إيطاليا، مقارنة بـ5976 خلال الفترة نفسها من العام 2022 و5995 في العام 2021 وفقا لوزارة الداخلية الإيطالية.

فيما ارتفع عدد المهاجرين الوافدين عبر طريق وسط البحر الأبيض المتوسط بنسبة 116% في يناير وفبراير مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022، وفق وكالة حرس الحدود الأوروبية.