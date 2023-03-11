قناة القاهرة الإخبارية: إنقاذ أكثر من ألف مهاجر قبالة سواحل إيطاليا اليوم

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن خفر السواحل في إيطاليا أنقذ أكثر من ألف مهاجر اليوم، من خلال عمليات إنقاذ واسعة لثلاثة قوارب تكافح البحر الهائج قبالة جزيرة كالابريا، ونقلت سفينة تابعة لخفر السواحل الإيطالي 584 شخصًا إلى مدينة ريجو كالابريا، بينما نقلت أخرى قاربًا على متنه 487 مهاجرًا إلى ميناء كروتوني.

إنقاذ 200 مهاجر

وقال مسؤولون محليون إنه جرى إنقاذ مئتي مهاجر قبالة ساحل صقلية، وسيتم نقلهم بحرا إلى كاتانيا في وقت لاحق من اليوم، فيما وصل أكثر من أربعة آلاف شخص إلى إيطاليا منذ يوم الأربعاء الماضي، مُقارنة بنحو 1300 في شهر مارس العام الماضي، في حين تكافح الحكومة الإيطالية للسيطرة على تدفق المهاجرين، بالرغم من تعهدات متكررة بوقف تدفقهم، وأرسل خفر السواحل ثمانية قوارب أمس الجمعة، للشروع في عمليات إنقاذ مختلفة.

بينما تم استدعاء قارب دورية تابع للبحرية، لمنع تكرار كارثة حدثت الشهر الماضي، عندما تحطم قارب مهاجرين على بعد مسافة صغيرة من ساحل كالابريا، وأسفر عن غرق 74 شخصًا، ونجاة 79 آخرين، لكن يُعتقد أن 30 شخصًا مازالوا في عداد المفقودين، ويحقق مدعون فيما إذا كان يتعين على الحكومة الإيطالية أن تفعل المزيد، لتجنب الكارثة.

عقوبات صارمة على مهربي البشر

ورفضت جورجا ميلوني، رئيسة الوزراء هذا التلميح وألقت باللوم كاملًا على مهربي البشر، وأقرت حكومتها يوم الخميس عقوبات بالسجن أكثر صرامة لمهربي البشر، وتعهدت بفتح قنوات أكثر للهجرة الشرعية، غير أن عدد المهاجرين ارتفع بشكل كبير، رغم تلك الإجراءات ووصل حتى الآن لنحو 17 ألف مهاجر إلى إيطاليا بالقوارب، مقارنة بستة آلاف في نفس الفترة عام 2022.