إيطاليا تستضيف مؤتمرا حول إعادة إعمار أوكرانيا 26 أبريل المقبل

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، إن بلاده ستستضيف مؤتمرا حول إعادة إعمار أوكرانيا في 26 أبريل.

روما: التزامنا لصالح السلام والحرية للشعب الأوكراني مستمر

وقال تاجاني في تغريدة على تويتر، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية أنسا اليوم، السبت: «أعلنت أن الحكومة (الإيطالية) ستنظم مؤتمرًا لإعادة إعمار أوكرانيا في 26 أبريل بمساهمة الشركات الإيطالية حيث أن التزامنا لصالح السلام والحرية للشعب الأوكراني مستمر».

ميلوني: إيطاليا تعمل على تنظيم مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا

وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني قالت في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف يوم 21 فبراير، إن إيطاليا تعمل على تنظيم مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا المقرر عقده في أبريل دون تحديد موعد انعقاد المؤتمر.