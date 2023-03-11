إقبال على مسرحية «رضا» في الإسماعيلية.. عرض من تاريخ أسطورة الدراويش

أعادت العرض المسرحي «رضا» في الإسماعيلية أجواء المسرح إلى المدينة من جديد بعد توافد الآلاف لمتابعة المسرحية لليوم الثالث علي التوالي بعد الإعلان عن أول عرض لها الخميس الماضي.

وتوافد الآلاف من شباب الإسماعيلية ومشجعي النادي الإسماعيلي ومحبي المسرح علي قصر ثقافة الإسماعيلية لمتابعة المسرحية التي ترصد تاريخ الكابتن رضا أسطورة الدراويش ودوره البارز في النادي.

وقررت إدارة قصر ثقافة الإسماعيلية مد العروض يوما جديدا غدا الأحد وتحديد 7 عروض أخرى خلال شهر رمضان المبارك بعد الإقبال الكبير من المواطنين علي قصر الثقافة.

أبطال المسرحية: فوجئنا

وقال ميدو مدحت أحد أبطال المسرحية لـ«الوطن» إن توافد أعداد كبيرة من الجمهور في الإسماعيلية كانت هي المفاجأة الكبرى.

أضاف: «كل يوم نتفاجئ بوجوه جديدة والقاعة ممتلئة عن آخرها يحضر فيها أكثر من 2000 مواطن في أعمار مختلفة بدء من 16 عاما وحتي الخمسينيات والستينيات».

وأشار إلى أن ردود فعل المتابعين للمسرحية منذ اليوم الأول لعرضها كانت السبب في توافد الشباب والفتيات من أهالي الإسماعيلية لمتابعة العرض المسرحي.

وواصل: «كان كل أملنا تقديم عمل فني يليق بالأسطورة الراحل وما قدمه للنادي الإسماعيلي وللوطن على مر تاريخه».

مواطنون: مسرحية تنويرية أعادت الروح لمحبي الدراويش

وقال أسامة أنور أحد شباب الإسماعيلية إن المسرحية أعادت الروح إلى الشباب في الإسماعيلية رغم ما يتعرض له النادي حاليا من أزمات مستمرة ووجوده في مؤخرة ترتيب الدوري.

وتابع: «الإسماعيلي تاريخ كبير، ورضا كان أحد أساطيره الذي ما زال حتى الآن تنتقل سيرته من جيل إلى جيل، وستظل سيرته في الشوارع وداخل كل منزل في الإسماعيلية».

وأشار إلى الإقبال الكبير من مختلف الأعمار على مدار 3 أيام متواصلة هو نجاح كبير يعيد المسرح في الإسماعيلية إلى رونقه ويفتح باب الإبداع بين شباب الممثلين في المحافظة.

وقالت أمل محمود إن معظم الحضور من شباب الإسماعيلية تأثروا بلحظات مختلفة في المسرحية: «كان جنبي فتيات بكت خلال المسرحية، وتأثرو فعلا بحياة الراحل الكابتن رضا».