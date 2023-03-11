50 دولة تشارك بـ 100 عمل في مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية

كشف عصام زكريا رئيس مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، تفاصيل انطلاق الدورة الرابعة والعشرين لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، قائلا: «نتحدث عن مهرجان نوعي ومتخصص في الأفلام التسجيلية والقصيرة، سواء الأفلام الروائية أو أفلام التحريك بأنواعه».

100 فيلم مشارك

وأضاف زكريا في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر: «50 دولة تشارك في المهرجان وأكثر من 100 فيلم، وسننظم ورشا ومحاضرات للتعريف بمختلف أنواع الأفلام، مثل الأفلام القصيرة جدا التي لا تتجاوز مدتها 3 دقائق».

وتابع رئيس مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة: «هذه الأفلام طريفة جدا وتتطلب صياغة معينة في التنفيذ، كما أن ألمانيا ستكون ضيف شرف هذه الدورة، وسيكون لدينا برنامج متميز للسينما الألمانية الحديثة».

وأكد: «الأنيميشن في مصر وضعه صعب مقارنة بالدول الأخرى، لأنه يحتاج إلى إنتاج أضخم، كما أن المفهوم العام في مصر عن الأنيميشن أنه للأطفال فقط، وهذا الأمر خاطئ تماما، فهناك تجارب فنية عظيمة ليست للأطفال فقط ويتابعها الكبار عن كثب، وهناك أفلام أنيميشن للكبار فقط».

وأشار إلى أن وجود نخبة من أفضل الأفلام العالمية في المهرجان يجعل صناع الفن في مصر يشاهدونها ويناقشون أصحابها ويتعلمون تقنيات جديدة، وفي كل مسابقة من مسابقات المهرجان سيكون هناك فيلم مصري، بالإضافة إلى مسابقة كاملة للطلاب المصريين.