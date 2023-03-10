16 فيلما عربيا تشارك في فعاليات الدورة 24 لمهرجان الإسماعيلية

تشهد الدورة ال24 لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة والتي تبدأ فعالياته فى الفترة 14 الى 20 مارس الحالي مشاركة سينمائية عربية قوية فى أغلب مسابقات وبرامج الدورة حيث وصل عدد الافلام العربية المشاركة فى البرامج ومسابقات المهرجان الى 16 فيلما.

المهرجان من 14 الى 20 من شهر مارس الجاري

حيث تشهد مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة تواجد العديد من الافلام العربية منها فيلم أجساد بطولية للمجرج : ميشيل بانديلا وهو من إنتاج دولة السودان ويصور الفيلم أوجه نضال السودانيات لإستعادة حقوقهن وحريتهن في أجسادهن، بالإضافة إلى حقهن في الوجود المجتمعي والقومي، وذلك من خلال تصوير ممارساتهن لسياسات عملية مختلفة عبر التظاهرات والعصيان المدني والإضراب عن الطعام معرضات أنفسهن للاعتقال والتعذيب.

وكذلك المخرجة عشتار ياسين تشارك بفيلم بلادي الضائعة وهو إنتاج مشترك بين كوستاريكا، العراق، بيرو ومصر وتدور أحداثه في عام 2022 حيث تزور المخرجة عشتار ياسين قسم المسرح بمعهد الفنون الجميلة ببغداد، وتتذكر داخل فصول خاوية ذكرى والدها، المخرج المسرحي محسن سعدون ياسين، في الوقت نفسه في لندن يستعيد الأب ذكرياته من الأغاني التي تعيده إلى وطنه قبيل أيامه الأخيرة.

مصر تشارك بفيلم حكاية شادية واختها سحر

بالإضافة الى مشاركه قوية من مصر تتمثل فى فيلم حكاية شادية واختها سحر للمخرج أحمد فوزي صالح ويحكي عن حكاية شادية وسحر سيدتان من منطقة شعبية، مطلقتان وتعولان 3 بنات.. لكل منهما أحلامبسيطة ويسعون بكل جهدهم لتحقيق أحلام بناتهما أيضًا قبل تحقيق أبسط أحلامهما، وكذلك توفير حياة كريمة لهن في الوقت الذى تنصل آبائهم من مسئوليتهم. أما مسابقة التسجيلي القصير: فتشارك دولة (الجزائر) بفيلم طحطوح ويحكي عن تسعينيات القرن الماضي في الوقت المعروف بالعشرية السوداء غاب الأمن عن قرية "أفيغو" بأعالي جبال برج بوعــريريج الجزائرية، مما دفع سكانها إلى هجرها، ومعهم الصغير حسان بحثًا عن منطقة أكثر أمنا، ومع هذا الرحيل أصبحت الذكريات من الأطلال، لكن حسان أبي في كبره أن تضيع هذه الذكريات وهو من اخراج محمد والي

فى مسابقة الأفلام الروائية يأتي فيلم دموع التماسيح وهو من إنتاج (مصر، المملكة العربية السعودية) حيث يعرض من خلاله رحلة على الطريق تتصارع القوى بين الرجال بصورة ضمنية داخل سيارة أجرة يصطحب بها سائقها ابن عمه الذي يتجه إلى مدينة أخرى لتسليم مبلغ مالي، لا يمكن تجـــــــاهل حكايته التي تفجر صراعاَ بين القوى الذكورية للرجلين. وهو من اخراج خالد معيط

كما تشارك المغرب بفيلم السائقة وتدور أحداثه حول يوم اعتيادي لسائقة الحافلة حسناء، تتطور الأشياء سريعا خلال هذه الرحلة المليئة بالمفاجئات لتصبح كابوسا، في يوم لن ينساه أبدا أحد راكبي هذه الحافلةوهو من اخراج مهدي عيوش. وتشارك (المملكة العربية السعودية) أيضا بفيلم رقم هاتف قديم يقتبس الفيلم عنوانه من قصيدة شعرية مشحونة بالذاكرة للشاعر العـــراقي مظفر النواب حيث يصور رحلة رجل يعيش أزمة منتصف العمر ويحاول التخلص من عوالق الماضي إلا أن هناك ما يعيقه وهو يخطو نحو حياة جديدة. وهو من اخراج علي سعيد. ‏اما العراق فيشارك بفيلم ترانزيت وتدور أحداثه حول يعقوب الذذى يعمل بقسم الإحصاء بأحد المستشفيات، حيث يجيب على عائلات الضحايا المفقودين خلال فترة الحرب، أحيانا يصيبه القلق والكرب جراء الاتصالات التي يتلقاها. وهو من اخراج باقر الربيع. ومن سوريا ياتي فيلم الخروج إلى الداخل ويدور حول شاب ثلاثيني يخرج من مصحة نفسية يعود الى منزله بعد انتهاء فترة علاجه في المصحـة و تعافيه، خلال هذا اليوم الذي يقضيه الشاب في العاصمة يكتشف ما آلت إليه هذه المدينة من فوضى و أحداث جنونية. وهو للمخرجة: لوتس مسعود وفى مسابقة أفلام التحريك تشارك العراق بفيلم حديقة الحيوان ويدور داخل أسوأ حديقة حيوانات في العالم، يبحث الصبي سامي عن كرة قدم، فيلتقي بالنمر الصـــغير لزيز، الذي يتبعه في سعيه لإيجاد مكان آمن للعب، ثم يصبحان أصدقاء رغم كل الصعــــــــاب، لكن مخلفات الحرب تحمل بين طياتها العديد من المخاطر. وهو للمخرج: طارق الريماوي. وفى برنامج افلام البورترية نجد افلام بيروت برهانللمخرج/ فرح الهاشم وفيلم عبد المنعم كامل " رقصة لا تنسى"للمخرج/ ادهم الصفتى أما برنامج افلام الهايبرد فيشارك بها فيلم اصطياد الأشباح للمخرج/ رائد أناضولى وفيلم ثمانية وعشرون ليلًا وبيت من الشعر للمخرج/ أكرم زعترى وفيلم وصية رجل حكيم في شؤون القرية والتعليم للخراج: داود عبد السيد وفيلمالدجاجإخراج / عمر أميرالاى.

جدير بالذكر أن الدورة الـ24 للمهرجان من المقرر ان تقام فعاليتها في الفترة من 14 وحتى 20 من مارس 2023، وتحتفى بشكل خاص بالفيلم العابر للنوع Hybrid، وذلك من خلال عدد من البرامج المتخصصة.

المهرجان يقيمة المركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسنى، ويترأس الدورة الـ 24 للمهرجان الناقد عصام زكريا.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام ١٩٩١ .