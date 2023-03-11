إصابات إثر تصادم بين عشرات السيارات على أحد الطرق السريعة في المجر

إاصطدمت عشرات السيارات عند إحدى الطرق السريعة غربي العاصمة المجرية بودابست؛ ما أدى إلى وقوع العديد من الإصابات، لم يجر إحصاؤهم حتى اللحظة.

وذكرت شبكة «أيه.بي.سي.نيوز» الإخبارية الأمريكية اليوم أن الحادث تسبب أيضا في اشتعال النيران في عدد من المركبات، بينما قالت الشرطة المجرية إن التصادم شمل 5 مقطورات و37 مركبة أخرى، ووقع على الطريق السريع M1 على بعد حوالي 25 كيلومترا غربي بودابست.

اندلاع حريق في 19 سيارة

وأوضحت الشرطة المجرية -أيضا- أن الحادث تسبب في اندلاع حريق في 19 مركبة وأسفر عن 36 إصابة، من بينها حالة خطيرة مهددة للحياة.

وقالت المديرية الوطنية للحماية من الكوارث في المجر - في بيان - إن الحرائق قد أخمدت، وإن 4 مروحيات إنقاذ، بالإضافة إلى فرق الإطفاء والإنقاذ من العديد من المدن المجاورة، قد وصلت إلى مكان الحادث لعلاج الجرحى.