الأزمة الروسية الأوكرانية.. المجر تقترح طريقا للحل

تدخل الأزمة الروسية الأوكرانية شهرها الثالث عشر في ظل تطورات حالية حيث خرج وزير خارجية المجر لينتقد الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد بسبب سياساتهم تجاه روسيا مؤخرا.

تطور في الأزمة الروسية الأوكرانية

وذكر وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، أن هناك تنافسا بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي حول الأكثر قدرة على إرسال أسلحة أكثر إلى دولة أوكرانيا لمواجهة روسيا، مبينا أن عواقب هذا الأمر سيكون سلبيا على أوروبا بحسب موقع «روسيا اليوم» مساء اليوم، مؤكدا أنه لن يكون هناك رابح في الأزمة الروسية الأوكرانية ولكن سيكون هناك خاسرون فقط.

رؤية الخارجية المجرية لحل الأزمة الروسية الأوكرانية

وترى الخارجية المجرية أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الروسية الأوكرانية هو وقف إطلاق نار وبدء مفاوضات السلام، وسط ترحيب مجري بأي محادثات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية في ظل محادثات جرت عبر اتصال هاتفي بين وزير خارجية روسيا سرجي لافروف مع وزير خارجية أمريكا أنتوني بلينكن على هامش اجتماع لوزراء خارجية مجموعة العشرين الذي تم في دولة الهند بداية الشهر الجاري.

ماذا فعلت وزارة الدفاع في ظل استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية؟

بدورها أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الإثنين في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية أنها أسقطت مقاتلتين أوكرانيتين من طراز سو-27 وميج - 29 ومروحية من طراز مي-8 تابعة لسلاح الجو الأوكراني خلال الـ 24 ساعة الماضية، وكشفت وزارة الدفاع الروسية عن تصفية نحو 45 عسكريا أوكرانيا في اتجاه منطقة كوبيانسك وإعلان تحييد نحو 225 جنديا أوكرانيا في اتجاه دونيتسك و65 جنديا في اتجاهي يوجنو دونيتسك وزابوروجيا.