الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابا وفلسطينيتين من القدس

اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، 3 شباب بينهم فتاتان من مدينة القدس المُحتلة.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت الشابة المقدسية ياسمين خصيب من بلدة الطور لدى تواجدها في منطقة باب العامود.

اعتقال الفلسطينية سمر القيسي

واعتقلت قوات الاحتلال كذلك الفلسطينية سمر القيسي من بلدة بيت حنينا شمال القدس.

وفي وقت لاحق، اعتقلت قوات الاحتلال شابًا لم تُعرف هويته من شارع الواد في البلدة القديمة عقب الاعتداء عليه بالضرب المُبرح.