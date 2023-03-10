رئيس وزراء فلسطين يحذر من تداعيات خطيرة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم الجمعة، الإدارة الأمريكية لمُمارسة ضغطها على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، مُحذرُا من تداعياتها الخطيرة، ومُحملا إسرائيل كامل المسؤولية عنها.

أشتية: القتل المُمنهج يتواصل مستهدفا أطفالنا

وقال أشتية - في بيان صدر عن مكتبه - إن «القتل المُمنهج يتواصل مستهدفا أطفالنا وهم في ريعان طفولتهم، وبواكير عطائهم، تاركين خلفهم دموعا لا تنقطع، تنسكب من مآقي الأمهات والآباء بفقد فلذات الأكباد، وثمرات القلوب».

وأضاف: «ففي تقاسم دموي بين جيش المستوطنين وجنود الاحتلال، استشهد الشاب عبد الكريم بديع الشيخ (21 عاما) برصاص مستوطن حاقد في قرية سنيريا، وبعد ظهر اليوم استشهد الطفل أمير مأمون عودة (16 عاما) من قلقيلية برصاص جنود الاحتلال».

أشتية يقدم التعازي من ذوي الشهيدين

وتقدم أشتية لذوي الشهيدين، وعائلتيهما بأحر العزاء، وصادق مشاعر المواساة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته، ويسكنهما فسيح جناته.