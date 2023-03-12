هزة أرضية بقوة 3.6 ريختر تضرب وسط تركيا

ضربت هزة أرضية بقوة 3.6 درجة على مقياس ريختر وسط تركيا، على عمق 10 كيلو متر تحت سطح الأرض، وقال مركز «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، إن البؤرة وقعت على مسافة 65 كيلو متر غرب «أديامان»جنوب شرق تركيا و 17 كم بين الشمال والشمال الغربي من «جولباشي»

وفي وقت سابق، وصلت طائرتان روسيتان محملتان بالمساعدات الإنسانية لمتضرري زلزال سوريا، هبطت إحداهما في «قاعدة حميميم»، وفقا لما أعلنه نائب رئيس «مركز المصالحة الروسي» أوليج جورينوف