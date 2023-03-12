وسائل إعلام: أنباء عن استشهاد 3 فلسطينيين قرب نابلس

أشارت أنباء تداولتها وسائل إعلام فلسطينية وإسرائيلية إلى استشهاد 3 فلسطينيين قرب «نابلس» شمال الضفة الغربية المحتلة، إثر اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي زعمت تعرض قوة عسكرية إلى إطلاق نار من جانب مسلحين قرب مفترق «جيت» بالمدينة.

ومساء أمس السبت، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابا فلسطينيا يدعى عمر محمد أحمد صوافطة، 19 عاما، من طوباس خلال مروره عن حاجز «حوارة العسكري» جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

سياسيا، أطلع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال استقباله مساء أمس السبت، في «رام الله»، المبعوث الصيني الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تشاي جيون، على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب، التي تنتهك القانون الدولي.

عباس: فلسطين ستبقى داعمة للصين في المحافل الدولية

وثمن «عباس» الدعم الذي تقدمه بكين للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في كل المجالات، وشدد الرئيس الفلسطيني، على أن فلسطين ستبقى داعمة للصين في المحافل الدولية، فيما أكد «جيون»، موقف بلاده الثابت الداعم لحق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال.

من جانبها، طالبت دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بطرد الوفد الإسرائيلي من اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي، وتعليق عضوية كنيست الاحتلال الإسرائيلي في الاتحاد.

احتجاجات إسرائيلية على خطط الحكومة

وتظاهر أكثر من 200 ألف إسرائيلي في «تل أبيب» للمرة العاشرة على التوالي، احتجاجا على خطط حكومة الاحتلال لإجراء إصلاحات قضائية، ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها شعارات مناهضة للإصلاحات، ما تسبب في اضطراب كبير في حركة المرور.

بدوره، شارك رئيس حزب «يسرائيل بيتينو» أفيجدور ليبرمان في مظاهرة «نتانيا»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبه، اعترف مفوض شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اللواء يعقوب شبتاي، بأنه أخطأ في قرار إقالة رئيس شرطة منطقة تل أبيب عامي أشاد، مؤكدا انه لن يستسلم للضغوط السياسية.