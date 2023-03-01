الرئيس الفلسطيني يمنح السفير الكويتي عزيز رحيم الديحاني نجمة القدس

قلّد الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، اليوم الأربعاء، سفير دولة الكويت غير المُقيم لدى فلسطين عزيز رحيم الديحاني، وسام نجمة القدس.

جاء ذلك خلال استقبال أبو مازن، في مقر السفارة الفلسطينية بالعاصمة الأردنية عمان، السفير الديحاني، بمناسبة انتهاء مهام عمله سفيرا غير مقيم لدى دولة فلسطين.

وسام نجمة القدس

ومنح الرئيس عباس السفير الكويتي نجمة القدس من وسام القدس، تقديرا لدوره المتميز وإسهاماته في تعزيز العلاقات بين فلسطين والكويت، وتثمينا لجهوده في دعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة على طريق الحرية والاستقلال.

وحضر مراسم تقبل أوراق الاعتماد، مستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، ومستشار الرئيس مصطفى أبو الرب، وسفير دولة فلسطين لدى الأردن عطا الله خيري.

وبعث الرئيس لهذه المناسبة تحياته وتقديره لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، وللشعب الكويتي الشقيق، على كل ما تقدمه الكويت من دعم للقضية الفلسطينية.

علاقة الكويت بفلسطين

بدوره، شكر السفير الكويتي الرئيس الفلسطيني على هذا التكريم الذي يعبر عن عمق علاقات الأخوة بين الكويت وفلسطين، مجددا التأكيد على وقوف بلاده إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه في الحرية وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 بعاصمتها القدس.