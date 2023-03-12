رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

4 مطارات ألمانية تلغي رحلاتها بسبب إضراب نقابات عمالية الاثنين

كتب:

وكالات
09:12 ص | الأحد 12 مارس 2023
إلغاء 200 رحلة جوية في ألمانيا

إلغاء 200 رحلة جوية في ألمانيا

قالت تقارير إعلامية إن الإضراب الذي أعلنت عنه نقابات عمالية ألمانية سيؤدي إلى أن تلغي 4 مطارات ألمانية رحلاتها غدا الإثنين.

فيلت: الإلغاء في مطارات برلين وهامبورج وهانوفر وبريمن

 ووفقًا لصحيفة فيلت الألمانية ستلغي مطارات برلين وهامبورج وهانوفر وبريمن رحلات المغادرة يوم الإثنين بسبب الاضربات التحذيرية. 

  1. وأوضحت أن نقابة قطاع الخدمات الألمانية فيردي دعت موظفي الأمن إلى تنظيم إضراب تحذيري في مطار برلين براندربورج، وكذلك في مطارات هامبورج وهانوفر وبريمن.

الإلغاء سيؤثر على 27 ألف مسافر

 وأوضحت الشركة التي تدير المطارات أنَّه سيتمّ إلغاء ما يقرب من 200 رحلة في برلين، مما يؤثر على 27 ألف مسافر. 

وقال التقرير إنَّ النقابة تدعو إلى الإضراب للمطالبة بتعويضات أعلى عن العمل في عطلة نهاية الأسبوع وفي العمل المسائي، وتحسين أجور العمل الإضافي لعمالها. 

وكانت فيردي قد أعلنت الشهر الماضي إضرابًا لمدة 24 ساعة للمطالبة بزيادة الأجور، مما أثر على المطارات في عدد من المدن الألمانية.

اقرأ المزيد:

«بولا» يروج للسياحة المصرية في ألمانيا: عايز العالم يعرف عظمة بلدنا

مصر تطلق حملة دولية لترويج المقاصد السياحية بمعرض برلين في ألمانيا

مقتل وإصابة 16 شخصا إثر إطلاق نار على كنيسة شهود يهوه في ألمانيا

دراسة: تغير المناخ قد يكلّف ألمانيا نحو تريليون يورو بحلول عام 2050
بقلم وكالات