4 مطارات ألمانية تلغي رحلاتها بسبب إضراب نقابات عمالية الاثنين
كتب:
وكالات
09:12 ص | الأحد 12 مارس 2023
إلغاء 200 رحلة جوية في ألمانيا
قالت تقارير إعلامية إن الإضراب الذي أعلنت عنه نقابات عمالية ألمانية سيؤدي إلى أن تلغي 4 مطارات ألمانية رحلاتها غدا الإثنين.
فيلت: الإلغاء في مطارات برلين وهامبورج وهانوفر وبريمن
ووفقًا لصحيفة فيلت الألمانية ستلغي مطارات برلين وهامبورج وهانوفر وبريمن رحلات المغادرة يوم الإثنين بسبب الاضربات التحذيرية.
- وأوضحت أن نقابة قطاع الخدمات الألمانية فيردي دعت موظفي الأمن إلى تنظيم إضراب تحذيري في مطار برلين براندربورج، وكذلك في مطارات هامبورج وهانوفر وبريمن.
الإلغاء سيؤثر على 27 ألف مسافر
وأوضحت الشركة التي تدير المطارات أنَّه سيتمّ إلغاء ما يقرب من 200 رحلة في برلين، مما يؤثر على 27 ألف مسافر.
وقال التقرير إنَّ النقابة تدعو إلى الإضراب للمطالبة بتعويضات أعلى عن العمل في عطلة نهاية الأسبوع وفي العمل المسائي، وتحسين أجور العمل الإضافي لعمالها.
وكانت فيردي قد أعلنت الشهر الماضي إضرابًا لمدة 24 ساعة للمطالبة بزيادة الأجور، مما أثر على المطارات في عدد من المدن الألمانية.