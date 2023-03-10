مقتل وإصابة 16 شخصا إثر إطلاق نار على كنيسة شهود يهوه في ألمانيا

أعلنت السلطات المحلية في مدينة هامبورج، مقتل 8 أشخاص وإصابة 8 آخرين، جراء إطلاق نار على كنيسة شهود يهوه في ألمانيا، بطريقة عشوائية، وهو الحادث الذي اعتبر الأسوأ في تاريخ المدينة.

حادث كنيسة شهود يهوه في ألمانيا

وأعرب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينامير، والمستشار الألماني أولاف شولتز، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن صدمتهم إزاء حادث كنيسة شهود يهوه في ألمانيا.

وقع حادث الكنيسة أمس عند الساعة 9 مساء، إذ قام شخص بإطلاق النار على كنيسة شهود يهوه في ألمانيا بطريقة عشوائية، وقال وزير الداخلية المحلي بالولاية آندي جروته، إن دورية الدعم للعميات الصعبة دخلت المبني واستطاعت أن توقف أحداث الجريمة بعد أن تلقت مكالمة استغاثة، وقاموا بإنقاذ أرواح كثيرة.

«جروته»: أسوأ جريمة في تاريخ مدينتنا الحديثة

وأضاف «جروته» أن من بين القتلى جنين، مؤكدا أنه لم ير من قبل حادث إطلاق نار عشوائي بهذا الحجم، وأن هذه أسوأ جريمة في تاريخ مدينتنا الحديثة، وأن المشتبه به لم يكن معروفاً بأنه متطرف.

ويذكر أن المشتبه به هو ألماني يدعي فيليب إف، ويبلغ من العمر 35 عاماً، وكان عضواً سابقاً في طائفة شهود يهوه، ولكنه ترك الطائفة قبل عام ونصف العام، ومن الواضح أنه لم يكن على علاقة طيبة معهم، إذ قام بتقديم طلب الحصول على رخصة سلاح في العام الماضي.

وتعتبر طائفة شهود يهوه، أكبر طوائف أوروبا إذ تضم ما يقرب 200 ألف عضو، ويعتقدون أن تدمير العالم الحالي وشيك وأنه سيجري إنقاذهم بصفتهم طائفة مختارة.