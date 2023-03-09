مصر تطلق حملة دولية لترويج المقاصد السياحية بمعرض برلين في ألمانيا

أطلقت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي خلال معرض برلين السياحي «itb»، المقام حاليا بالعاصمة الألمانية برلين، الحملة الدولية للترويج للسياحة المصرية في الخارج والتي حملت شعار «Your Expectations are History»، مشيرة إلى أن إطلاق الحملة جاء في ضوء الاستراتيجية الإعلامية الجديدة للترويج السياحي لمصر والتي تم إعدادها خلال عام 2021 وتهدف لإبراز الصورة الذهنية للمقصد السياحي المصري بصورة عصرية شابة ومليئة بالنشاط والحيوية.

وقال عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة، في بيان إن الحملة الترويجية المتكاملة تستهدف الترويج للمقصد السياحي المصري بالأسواق السياحية الرئيسية المصدرة للسياح لمصر مثل ألمانيا وإنجلترا وإيطاليا والولايات المتحدة ودول الخليج العربي وروسيا، وكذلك بولندا والتشيك وفرنسا وإسبانيا.

ولفت إلى أن تلك الحملة ستخاطب كافة فئات السائحين من الأسواق الرئيسة، والأسواق الجديدة، كما ستعمل على إبراز التنوع والثراء في المنتجات السياحية المصرية التي تتميز بها مصر والتي تناسب كافة الأذواق والفئات من السائحين وإظهار أن مصر مقصد سياحي متكامل.

الفيلم الترويجي للحملة

وأضاف أن الفيلم الترويجي للحملة يُلقى الضوء على التنوع الذي يتمتع به المقصد السياحي المصري، لافتا أن الشعار المستخدم في هذا الفيلم هو Your Expectations are History ويحمل دعوة للسائحين للاستمتاع بكل المقومات السياحية التي يمتلكها المقصد السياحي المصري من حضارة مصرية قديمة لمناطق أثرية متعددة لمناطق شاطئية وترفيهية متنوعة.

الحملة تدعو سياح العالم لزيارة مصر

ومن جهتها أشارت سوزان مصطفى مدير عام إدارة الترويج السياحي بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن الشعار المستخدم في الفيلم الترويجي للحملة Your Expectations are History هو بمثابة دعوة مفتوحة لزيارة مصر حيث يوجد بها الكثير من الأماكن التي يمكن للسائح استكشافها خلال الزيارة، لافتة إلى أن إطلاق هذه الحملة يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة ممثلة في الهيئة لجذب مزيد من الحركة السياحة الوافدة للمقصد السياحي المصري من الأسواق السياحية المختلفة.

وأضافت أنه تم عرض الفيلم الترويجي الخاص بالحملة لأول مرة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء أمس أحمد عيسى وزير السياحة والآثار وحضره العديد من الصحفيين والإعلاميين من ممثلي كبرى وسائل الإعلام ووكالات الأنباء والصحف الألمانية والأوروبية خلال مشاركته بمعرض برلين السياحى ITB المقام بألمانيا خلال الفترة من 7 إلى 9 مارس الجاري .

يشار إلى أن الحملة الترويجية لمصر في الخارج تستمر لمدة 3 سنوات وتبلغ قيمتها الإجمالية 90 مليون دولار بواقع 30 مليون دولار بكل عام.