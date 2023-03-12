شاب يطلق مبادرة لتصوير حفلات الزفاف لغير القادرين مجانا بكفر الشيخ: كلنا واحد

أطلق مصور فوتوغرافي بمحافظة كفر الشيخ، مبادرة لتصوير غير القادرين مجاناً خاصةً المُقبلين علي الزواج والخطوبة، معلناً عن رغبته في التخفيف عن بعض الأسر المتعففة الأولي بالرعاية والتي ترغب في توثيق أجمل لحظات العُمر.

وناشد المصور عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» الجميع دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتفاعل معه الكثيرون من رواد موقع التواصل الاجتماعي، مطالبين جميع المصورين، بتخصيص جزء من وقتهم لتصوير غير القادرين، لإدخال السرور على قلوبهم.

المبادرة تضامنا مع الأسر الأولى بالرعاية

«أسعار جلسات التصوير زادت خلال الفترة اللي فاتت، وتضامناً مع الأسر الأولي بالرعاية قولت لازم أطلق مبادرة حلوة للتخفيف عنهم، خاصةً إن في عرايس كتير بيكونوا نفسهم يوثقوا أجمل لحظات العُمر بس مش بيقدروا علي تمن الفوتوسيشن»، بهذه الكلمات بدأ أحمد القطري، صاحب الـ24 عاماً، مصور فوتوغرافي، حديثه لـ«الوطن».

ويضيف «القطري»: «الفكرة بتجيلي كل سنة، والهدف منها إني أساعد كل الناس إللي محتاجة من خلال مجالي لأن كل واحد بيساعد بطريقته وأنا قولت لازم أساعد الناس باللي أقدر عليه، وطبعاً فيه ناس كتير شجعتني في خلال الفترة دي لأن فعلاً الظروف علي قدها وفيه عرسان كتير بيتجوزوا ومش بيلاقوا أي ذكري ليهم في اليوم ده بسبب الماديات، فقولت أرفع عنهم الحرج وأي حد هيحجز معايا طبعاً مبعرفش حد بيه».

«القطري»: المبادة ضمن «حياة كريمة» وده حق أهل بلدنا

فرحة كبيرة تنتاب «القطري» حينما يطلب منه عروسان غير قادرين على تحمل نفقات «الفوتوسيشن» تصويرهم مجانًا، وفقاً له: «بفرح جداً لما بصور عريس وعروسة مش قادرين وبشوف الفرحة في عيونهم، بحس بسعادة غير عادية إني قدرت أفرح غيري، وبيكون في أمانة في التعامل بحيث إن محدش يعرف إن جلسة التصوير دي مجانية، والمبادرة دي في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حياة كريمة، وده حق أهل بلدنا علينا».

ويتابع «القطري»: «أي حد بيقول أنه مش هيقدر يدفع تمن الفوتوسيشن، بكون مرحب بيه جداً، وبنبدأ نجهز يوم ووقت التصوير، وتحت أمر أي عريس وعروسة مش قادرين لأن كُلنا واحد، وناس كتير اتواصلت معايا، وأنا اتكفلت بتصويرهم بدون أي مُقابل، ومبادرتي فرحت ناس كتير الحمد لله».