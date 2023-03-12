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«الداخلية» توزع عبوات غذائية على المرأة المعيلة بالمحافظات

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
11:30 ص | الأحد 12 مارس 2023
وزارة الداخلية- صورة أرشيفية

وزارة الداخلية- صورة أرشيفية

واصلت وزارة الداخلية مشاركة المرأة المصرية، الاحتفال باليوم العالمي للمرأة ويوم المرأة المصرية وعيد الأم، إذ أوفدت عددا من الضباط والضابطات بمختلف مديريات الأمن لزيارة عدد من السيدات المُعيلات بمنازلهنّ، وكذا استقبالهنّ بالنوادي على مستوى الجمهورية وتقديم الهدايا عبوات مواد غذائية لهنّ.

وفى سياقٍ آخر، يواصل قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية استقبال وفداً من المجلس القومي لحقوق المرأة في زيارته لمستشفى الشرطة بالعجوزة لمتابعة توقيع الكشف الطبي على السيدات بالمجان.

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بقلم محمد بركات وبسمة عبدالستار