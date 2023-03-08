في اليوم العالمي للمرأة.. أعمال درامية تناقش قضايا السيدات برمضان 2023

تحتفل جميع الدول في 8 مارس باليوم العالمي للمرأة، وتأتي تلك المناسبة هذا العام قبل أيام قليلة من دخول شهر رمضان، الذي تعرض خلاله العديد من المسلسلات منها ما يناصر حقوق المرأة ويدعم قضاياها المختلفة.

ومن أبرز المسلسلات التي تناقش قضايا المرأة، تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة، مسلسل تحت الوصاية، إذ تتعرض الفنانة منى زكي لقانون الوصاية على الأطفال بعد وفاة الزوج، إذ تجسد دور سيدة تُدعى «حنان»، وتصطدم بالعديد من المشكلات بعد وفاة زوجها الذي يترك لها طفلين، لتتوالى الأحداث.

ويشارك في بطولة «تحت الوصايا» نسرين أمين، مها نصار، رشدي الشامي وكوكبة من النجوم، من إخراج محمد شاكر خضير.

طبيعة شخصية نيللي كريم في مسلسل «عملة نادرة»

وكعادتها في مناقشة القضايا التي تهم المرأة، تواصل الفنانة نيللي كريم سبر أغوار هذه القضايا من خلال مسلسلها الجديد عملة نادرة، حيث تجسد شخصية «نادرة» التي يتوفى زوجها، وتدخل في صراع مع أهله على الميرات، لقناعة الأهل بأن المرأة الصعيدية لا يجب أن تُورث، وتتوالى الأحداث.

قائمة أبطال مسلسل عملة نادرة

ويشارك في بطولة عملة نادرة جمال سليمان، أحمد عيد، جومانا مراد، فردوس عبدالحميد، هشام عاشور وكوكبة من النجوم، من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.