استخراج 16 الف بطاقة رقم قومي و22 ألف مصدر مميكن عبر قوافل «الداخلية»

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومي – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة - الإسكندرية - المنوفية – الغربية – القليوبية – قنا – كفر الشيخ - البحيرة – المنيا – أسيوط – الإسماعيلية – شمال سيناء).. حيث أسفرت تلك القوافل عن استخراج 15697 بطاقة رقم قومي، و22380 مصدراً مميكناً.

وتقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المُشار إليها اعتباراً من يوم 11 مارس 2023 نظرا للإقبال الشديد.

وواصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فورى لهم بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة:

(15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية.

– (15341) لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء

وتم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم تيسيراً على المواطنين، وقد أسفرت عن استخراج وتوصيل 497 بطاقة رقم قومي و84 مصدراً مميكناً.

كما واصل القطاع الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية المرضى وكبار السن وذوي الهمم وإيفاد مأموريات لـ19 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم.

كما يواصل القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات فنية قانونية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والأعضاء المترددين على بعض (الجهات الحكومية - النوادي الرياضية)، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، وتم استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لـ378 مواطنا ومواطنة.

كما نسق القطاع مع الجهات المعنية بإيفاد مأموريات فنية وقانونية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للسيدات بمحافظة سوهاج، وتمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، وتم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ906 مواطنات.

يأتي ذلك إضافة إلى مواصلة استقبال الحالات الإنسانية بالمركز النموذجي لكبار السن وذوي الهمم «قادرون باختلاف» لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع، وتم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ75 من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.