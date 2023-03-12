مدير «إيسيسكو» لـ"القاهرة الإخبارية": 67% من تراث الدول الإسلامية مهدد بالخطر

قال الدكتور سالم بن محمد المالك، مدير عام منظمة «إيسيسكو»، إن منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة تسعى للانفتاح على الدول المتقدمة لدعم أعضاء المنظمة، وتتكون من 54 دولة عضوة بها، كما تهتم بشعوب العالم كله وليس الإسلامية فقط.

تراث الدول الإسلامية مهدد بالخطر

وأضاف «المالك»، خلال لقاء خاص على قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأحد، أن عضوية الدول المتقدمة بالمنظمة ترفع من شأن برامجها، والشباب يمثلون أكثر من 27% من أعضاء إيسيسكو، فهم يملكون مستقبل الدول وتطورها، لذلك نهدف إلى إعداد الشباب ليصبحوا قادة بالمنظمات الدولية، مشيرًا إلى أن المنظمة تحارب الإرهاب بنشر مبادئ السلام والتسامح، ومساعدة منظمة اليونسكو على تسجيل تراث العالم الإسلامي وحمايته، لأن 67% من تراث الدول الإسلامية مهدد بالخطر.

وأشار إلى أن المرأة تُشكل أكثر من 50% من قيادات المنظمة، مضيفًا أن كل دولة من الأعضاء تبرز ثقافتها التي تتمير بها من فنون أو تراث أو آثار، والكثير من الحضارات استفادت من تقدم الحضارة الإسلامية.

17 دولة إسلامية فقط استثمرت في الفضاء

وأكد أن الدول تعاني «أمية الفضاء»، ومن يسيطر عليه قد يسيطر على العالم، وهناك 17 دولة إسلامية فقط استثمرت في الفضاء، مضيفًا أنه تم تدريب 200 معلم مصري على متغيرات التعليم، بالإضافة إلى إطلاق برنامج عاصمة الثقافة في كل دول العالم الإسلامي.

وأوضح أن هناك 157 نشاطًا ثقافيًا في القاهرة عاصمة الثقافة على مدار عام كامل، ومشروعات المؤسسة يتبعها عدد من الخبراء في مختلف المجالات.