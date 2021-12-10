«إيسيسكو»: أعددنا برنامجا ثقافيا يليق بالقاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية

قال الدكتور سالم بن محمد، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو»، إنه جرى اختيار القاهرة عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي، لا الثقافة الإسلامية، إذ أن المصطلح الأول يعني الثقافة بجميع أطيافها من فن وأدب وفكر وعلوم وغير ذلك، موضحًا أن القاهرة تحمل في طياتها الكثير ولها تاريخ عريق وكنوز ثقافية وتراثية كثيرة جدًا.

وأضاف «سالم» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، عبر شاشة «cbc»، أن القاهرة غنية في أدبها وفكرها وعلومها وأهلها ونسائها وشبابها وفتياتها، وكل ذلك يؤهلها إلى أن تكون عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي.

وتابع المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو»: «لدينا برنامج بعواصم الثقافة في العالم الإسلامي، وهو برنامج جديد وطموح وأجرينا عليه بعض التعديلات وننتظر إن شاء الله أن نقدم الوثيقة بهذا التطوير والتجديد في مؤتمر وزراء الثقافة القادم خلال شهرين، ونحن على يقين بأن القاهرة ستكون عاصمة للثقافة للعالم الإسلامي في برنامجه الجديد».

فضل مصر على الحضارة والتراث الإنساني

وواصل: «من يتحدث عن القاهرة ومصر، فهو يتحدث عن التاريخ والأدب والفكر والعلم، فقد خرجت النبلاء والمفكرين والرواة والعلماء ومنهم من حصل على جائزة نوبل ومنهم من أبدع في علوم الفضاء وكتابة الرواية والفن مثل أم كلثوم وعبدالحليم حافظ وغيرهم الكثير».

دار الأوبرا في العاصمة الإدارية الجديدة

ولفت إلى أنه زار دار الأوبرا في العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أنه أمر رائع ويفتخر الإنسان عندما يزوره مصر كي تعيش عصر الجمهورية الجديدة، وعقّب: «هناك أعمال كبيرة تحدث في القاهرة، وفي بعض الأحيان تكون مقتصرة على أهل القاهرة وأهل مصر، وبالتالي نريد إظهار ما لدى القاهرة لكل دول العالم الإسلامي حتى تستفيد هذه الدول مما لدى القاهرة من حضارة وتراث وفكر وفن وموسيقى وأدب».

تكريم الرئيس السيسي

وحول منح الرئيس عبدالفتاح السيسي، درع تحيا مصر، قال المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو»، إن هذا الدرع قليل على الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وعبّر عن ذلك بقوله: «الدرع تقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي استضافت مصر في عهده المؤتمر العام والمجلس التنفيذي بجميع الوفود الحاضرة، هذا الكرم المصري المشهود لا بد أن يسجل ويشكر، وبالتالي فإن الشكر والتقدير موجه من قبل جميع أعضاء المؤتمر العام والمجلس التنفيذي لفخامة الرئيس السيسي».